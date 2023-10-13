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Сегодня, 05:35

Бразилия упустила победу над Венесуэлой

Евгений Козинов
Корреспондент
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13 октября. Бразилия — Венесуэла — 1:1.
Фото Reuters

Сборные Бразилии и Венесуэлы сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:1.

В первом тайме голов забито не было. На 50-й минуте встречи Габриэль с передачи Неймара открыл счет. На 73-й минуте Винисиус Жуниор забил второй гол бразильцев, но его отменил ВАР из-за офсайда. В концовке игры Эдуадр Белло сравнял счет и спас венесуэльцев от поражения.

Бразильцы опустились на 2-ю строчку в турнирной таблице (7 очков). Венесуэльцы поднялись на 6-е место (4 очка).

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
13 окт, 03:30. Arena Pantanal (Куяба)
Бразилия
1:1
Венесуэла
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Венесуэлы по футболу
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