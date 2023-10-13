Бразилия упустила победу над Венесуэлой

Сборные Бразилии и Венесуэлы сыграли вничью в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:1.

В первом тайме голов забито не было. На 50-й минуте встречи Габриэль с передачи Неймара открыл счет. На 73-й минуте Винисиус Жуниор забил второй гол бразильцев, но его отменил ВАР из-за офсайда. В концовке игры Эдуадр Белло сравнял счет и спас венесуэльцев от поражения.

Бразильцы опустились на 2-ю строчку в турнирной таблице (7 очков). Венесуэльцы поднялись на 6-е место (4 очка).