Байден пригрозил лишить финансирования ЧМ-2026 в случае своего избрания президентом

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что он может лишить финансирования Федерацию футбола страны в случае его избрания. Он потребовал обеспечить равную оплату труда для женской и мужской сборных США.

To @USWNT: don't give up this fight. This is not over yet.



To @USSoccer: equal pay, now. Or else when I'm president, you can go elsewhere for World Cup funding. https://t.co/XK6t9oM94k — Joe Biden (@JoeBiden) May 2, 2020

Ранее суд оставил без удовлетворения требование игроков женской сборной США, которые подали иск, жалуясь на неравную оплату труда с мужской сборной. В то же время судья оставил в силе иск в части предоставления худших условий для работы. Дело будет рассмотрено в июне.

— Женской сборной США: не сдавайтесь. Борьба еще не закончена. Федерации футбола США: равная оплата, прямо сейчас. Иначе можете искать финансирование ЧМ-2026 в другом месте, если я стану президентом.

Иск был подан в 2019 году по инициативе капитана команды Алекс Морган. Американки требовали выплатить им 66 миллионов долларов компенсации. Женская сборная США выиграла чемпионат мира-2019.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.