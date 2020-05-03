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Байден пригрозил лишить финансирования ЧМ-2026 в случае своего избрания президентом

09:55
Джо Байден. Фото New York Times.
Джо Байден. Фото New York Times.
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Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что он может лишить финансирования Федерацию футбола страны в случае его избрания. Он потребовал обеспечить равную оплату труда для женской и мужской сборных США.

Ранее суд оставил без удовлетворения требование игроков женской сборной США, которые подали иск, жалуясь на неравную оплату труда с мужской сборной. В то же время судья оставил в силе иск в части предоставления худших условий для работы. Дело будет рассмотрено в июне.

— Женской сборной США: не сдавайтесь. Борьба еще не закончена. Федерации футбола США: равная оплата, прямо сейчас. Иначе можете искать финансирование ЧМ-2026 в другом месте, если я стану президентом.

Иск был подан в 2019 году по инициативе капитана команды Алекс Морган. Американки требовали выплатить им 66 миллионов долларов компенсации. Женская сборная США выиграла чемпионат мира-2019.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

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