Суд отклонил иск женской сборной США о неравной оплате труда

Федеральный суд в Калифорнии оставил без удовлетворения иск игроков женской сборной США к национальной федерации футбола о неравной оплате труда, сообщает АР.

Футболистки подали в суд, заявляя, что они сталкиваются с дискриминацией, так как получают более низкую зарплату и им предоставляют худшие условия для работы — более дешевые гостиницы и худшие условия для тренировок.

В плане более низких выплат Гари Клауснер судья отказал в удовлетворении иска, указав, что женская команда сама в процессе переговоров отказалась от выплаты жалования по той же структуре, что и мужская сборная. В то же время он оставил в силе претензии о неравных условиях работы. Этот вопрос будет рассмотрен в Федеральном суде 16 июня.

Иск был подан в 2019 году по инициативе капитана команды Алекс Морган. Американки требовали выплатить им 66 миллионов долларов компенсации. Женская сборная США выиграла чемпионат мира-2019.