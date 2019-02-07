Виктория Лопырева: "На ЧМ-2018 были адские нагрузки"

Известная модель, посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева, которая 5 февраля родила сына, призналась, что ей было очень трудно работать на главном футбольном событии летом из-за беременности, сообщает "Комсомольская правда".

– Держала руки на животе, в котором была вся моя вселенная, и радовалась, что избавлена от суеты и напряжения всех лет, предшествовавших чемпионату мира. Подготовка к главному футбольному событию далась мне нелегко, нагрузки были адские. Я выдержала все, но безмерно устала. Думала, что после ЧМ-2018 отдохну, приду в себя, а потом уже мы подумаем о ребенке. Но все случилось раньше, неожиданно, – цитирует "Комсомольская правда" Лопыреву.

"Самый счастливый момент в моей жизни!". Лопырева – о рождении сына