СМИ: Президент Аргентины не приедет на чемпионат мира
Президент Аргентины Маурисио Макри не приедет на чемпионат мира в Россию из-за обострения экономического кризиса в своей стране, сообщает ТАСС со ссылкой на La Naciоn. Во вторник лидер южноамериканской страны запросил помощь у Международного валютного фонда (МФВ) на фоне резкого падения курса национальной валюты – аргентинского песо.
- Нельзя ехать на чемпионат ни в коем случае, - цитирует издание неназванные источники. - Отправиться в Россию в сложившихся обстоятельствах однозначно стало бы поражением, причем с разгромным счетом. Он [президент] точно не поедет. В данной ситуации это не рассматривается.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Отметим, в январе на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Макри рассказал, что надеется приехать на мировое первенство.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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