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Чемпионат мира-2018

Сегодня, 16:05

Малуда заявил, что был впечатлен организацией чемпионата мира в России

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Челси» Флоран Малуда в интервью «СЭ» вспомнил приезд в Россию на чемпионат мира-2018.

— Помните мундиаль 2018 года?

— Да, я приезжал сюда работать на телевидение. Провел в России две недели. Успел проследить за играми Франции. Зацепил очень много матчей. Я был впечатлен организацией турнира, ее качеством. Были хорошие игры, я завел много друзей. Россия мне открылась с другой стороны. Ранее я просто следовал по маршруту от отеля до стадиона и обратно. В тот же раз я был свободнее, было здорово!

— Как можете оценить уровень организации турнира?

— Все было продумано: переезды между стадионами, атмосфера перед матчами, после. Все было легко. Особенно понравились фан-зоны. Я принимал участие в двух мундиалях, но никогда не был в фан-зонах! Для меня было здорово сходить туда и посмотреть, как все происходит. Это даже не про общение, а про то, что было наглядно понятно, куда нужно идти, где узнать нужную информацию, волонтеры в этом помогали. Поэтому это все было эффективно.

Роман Абрамович. «Абрамович сделал «Челси» сексуальным. Было тяжело наблюдать за его уходом из клуба». Откровенный Малуда

Флоран Малуда
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