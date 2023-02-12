Малуда заявил, что был впечатлен организацией чемпионата мира в России

Бывший нападающий «Челси» Флоран Малуда в интервью «СЭ» вспомнил приезд в Россию на чемпионат мира-2018.

— Помните мундиаль 2018 года?

— Да, я приезжал сюда работать на телевидение. Провел в России две недели. Успел проследить за играми Франции. Зацепил очень много матчей. Я был впечатлен организацией турнира, ее качеством. Были хорошие игры, я завел много друзей. Россия мне открылась с другой стороны. Ранее я просто следовал по маршруту от отеля до стадиона и обратно. В тот же раз я был свободнее, было здорово!

— Как можете оценить уровень организации турнира?

— Все было продумано: переезды между стадионами, атмосфера перед матчами, после. Все было легко. Особенно понравились фан-зоны. Я принимал участие в двух мундиалях, но никогда не был в фан-зонах! Для меня было здорово сходить туда и посмотреть, как все происходит. Это даже не про общение, а про то, что было наглядно понятно, куда нужно идти, где узнать нужную информацию, волонтеры в этом помогали. Поэтому это все было эффективно.