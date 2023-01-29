Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд украл ложку на встрече с Путиным во время ЧМ-2018

Бывшая футболистка сборной Англии Алекс Скотт рассказала, что экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд украл ложку во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле во время чемпионата мира-2018.

«Нас с Фердинандом пригласили в Кремль в рамках программы «Легенды ФИФА», чтобы обсудить чемпионат мира. Рио рассмешил меня на выходе — он раскрыл ладонь и показал, что украл чайную ложку на память», — приводит слова Скотт RT с ссылкой на Daily Star.

ЧМ-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.

Победу на мировом первенстве одержала сборная Франции, которая в финале переиграла Хорватию (4:2). Бронзовые медали получили бельгийцы, переиграв в матче за 3-е место Англию (2:0).