Год назад завершился чемпионат мира-2018. А где вы смотрели финал?

Сегодня, 15 июля, исполнился ровно год с момента завершения чемпионата мира-2018. В финальном матче на стадионе "Лужники" сыграли Франция и Хорватия, французы одержали победу со счетом 4:2. В игре произошло несколько исторических событий. В частности, хорват Марио Манджукич стал первым игроком в истории, забившим в свои ворота в финале чемпионата мира (затем он забьет и в чужие). Кроме того, впервые в истории финалов был использован видеоповтор. Арбитр назначил пенальти в ворота хорватов.

Чемпионат мира-2018 проходил в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Сборная России дошла до четвертьфинала турнира, где уступила Хорватии (2:2, пенальти 3:4).