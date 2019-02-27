Аркадий Дворкович: "Россия потратила на организацию и проведение ЧМ-2018 около 700 миллиардов рублей"

Общие затраты России на организацию и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года составили около 700 миллиардов рублей, сообщил журналистам председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

– В целом на организацию и проведение ЧМ было инвестировано около 700 миллиардов рублей, – сказал Дворкович. – Большая часть средств поступила из федерального бюджета. И, в основном, это были средства, которые направленные на строительство транспортной инфраструктуры. То есть это не инфраструктура непосредственно для чемпионата мира. Это инфраструктура, которая уже используется и будет использоваться в последующие десятилетия.

В среду в Москве состоялось заключительное заседание наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018. Матчи чемпионата мира проходили с 14 июня по 15 июля 2018 года в 12 городах России. (Илья Андреев)