Александер Чеферин: "Европейский футбол показал высокий уровень на ЧМ-2018 благодаря единству"

Президент УЕФА Александер Чеферин на конгрессе организации в Риме отметил, что европейские сборные на чемпионате мира 2018 года в России показали высокий уровень благодаря восстановленному единству.

– До моего прихода на пост главы УЕФА европейские клубы планировали раскол, – приводит ТАСС слова Чеферина. – Мы встретились, поговорили, услышали друг друга и теперь мы вновь едины. Пока я стою во главе, никаких разговоров о создании Суперлиги быть не может. Поэтому мы вчера подписали с клубами меморандум, он будет действовать до 2024 года.

Благодаря восстановленному единству европейский футбол показал высокий уровень на чемпионате мира в 2018 году. Посмотрите, сколько наших стран были среди полуфиналистов турнира. Мы, Европа, должны показывать пример остальному миру.