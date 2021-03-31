Главный тренер сборной России подвел итоги матча со словаками и мартовских игр отборочного этапа ЧМ-2022 на пресс-конференции.

- В чем видите причину поражения? Может быть, недооценили словацкую команду?

- Да нет, я бы так не сказал. Готовились к игре, знаем, чем хороши словаки. Мы знаем, что у них хорошие стандарты, готовились к этому, но, к сожалению, пропустили гол со стандарта, и игра оказалась на руку словакам. Они играли на контратаках.

Во втором тайме поменяли систему — сначала в перерыве, потом еще раз по ходу игры. Забили великолепный гол, оказывали давление, но, к сожалению, еще раз неудачно сыграли в обороне и пропустили мяч. Думаю, что на нашем уровне, как я и вчера сказал, простых игр не бывает, нюансы решают многое. Сегодня словаки оказались удачливее. Возможно, в какой-то степени им повезло.

- Вы видели матчи Словакии против Кипра и Мальты. Чем удивила словацкая команда по сравнению с предыдущими встречами?

- Она нас не удивила в плане тактики, каких-то новшеств не увидели. Они были заряжены на игру. Сегодня была игра хорошего европейского уровня. Единственное — нет зрителя. В таких условиях игра, честно говоря, не до конца похожа на футбол.

- Каково ваше ощущение? Вы разочарованы?

- Естественно, после проигрыша есть неудовлетворение. Тем более, некоторые вещи, которые мы обговаривали, не были до конца реализованы. Есть неудовольствие тем, что команда не до конца боролась и не взяла очко.

- Как вы рассматриваете развитие турнирной ситуации в нашей группе?

- Когда группа была сформирована, не знаю, читали или нет, я сказал, что группа ровная и каждая игра будет непростой не только для нас, но для любой сборной. И мы видим, что каждый может отобрать очки. В современном футболе нет проходных матчей, как бы банально это не звучало. На нашем опыте, в нашей группе мы в этом убеждаемся. Все зависит от нюансов.

- Насколько важную роль сегодня сыграл Шкриньяр? Он забил гол и был лидером обороны.

- Здесь я согласен. Хороший гол забил. Неслучайно играет в «Интере». Цементировал оборону, но ошибки тоже были. Он провел качественную игру и помог своей команде.

- В чем заключались основные проблемы вашей команды?

- Мы немного медленно развивали свои атаки, особенно в первом тайме — словаки успевали откатиться назад, вставали на позиции, поэтому нам было сложно пройти. Это единственный момент, который мне не понравился. Результат может быть разным, но мы хотели играть в более динамичный футбол, что во втором тайме вы и увидели. В первом тайме нам это не удалось. Естественно, это дало свои плоды для словаков.

- Как оцените взаимодействие пар Головин-Миранчук и Дзюба-Соболев? В таких сочетаниях они не часто появлялись в последних матчах.

- Понятно, что оценить не так просто. Хотим мы или нет, времени наигрывать какие-то связки не так много. Соболев и Миранчук вышли на замену — один и второй хотели сделать свой максимум. Они старались, другое дело, что если бы мы чаще тренировались и играли вместе, возможно, какие-то нюансы бы наиграли. Сегодня мы в таком сочетании играли в первый раз.

- В прошлом году и сейчас наиболее неудачно сложился последний матч из трех — тогда с Сербией, сейчас со Словакией. Это нюансы подготовки или есть какая-то закономерность?

- Закономерности нет. Сегодня был абсолютно другой матч, другого накала. Еще раз повторяю — игра могла сложиться и вничью, мы могли и выиграть. На таком уровне простых игр не бывает. Сегодня по той или иной причине словаки оказались удачливее и, еще раз повторяю, мы недовольны результатом. Особенно первым таймом.

- С чем связана обратная замена Мостового? Достаточно редкое явление.

- Нам надо было поменять систему — стали играть в два нападающих с ромбом в середине. А для Мостового в ней не было позиции. Понятно, неприятный момент, но мне надо было реагировать на ситуацию. Я и среагировал.

- В целом оцените итоги мартовского цикла. Шесть очков в трех матчах.

- Хотели и здесь набрать очки, но не удалось. Я уже третий год в марте работаю в сборной, этот март стал самым эффективным. Мы сделали определенные выводы, чтобы команда была на хорошем уровне. Но до конца не удалось осуществить наши задумки.