Наша национальная команда проиграла в Трнаве (1:2) в 3-м туре отборочно го турнира ЧМ-2022 .

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа H

Словакия — Россия — 2:1 (1:0)

Голы: Шкриньяр, 38 (1:0). Мариу Фернандес, 71 (1:1). Мак, 74 (2:1).

Словакия: Куцяк, Пекарик (Паушек, 90+2), Шатка, Шкриньяр, Губочан, Кошельник, Куцка, Громада (Хрошовски, 61), Дуда, Мак (Дюриш, 76), Шранц (Стрелец, 90+2).

Россия: Шунин, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Жирков (Мостовой, 46. Соболев, 65), Жемалетдинов (Миранчук, 58), Оздоев, Головин, Кузяев, Дзюба.

Предупреждения: Жемалетдинов, 17. Дзюба, 32. Громада, 45+2.

Судьи: дель Серро Гранде. Барберо Севилья, Юсте Хименес (все — Испания).

30 марта. Трнава. Стадион «Антон Малатински».

В конце прошлого года мы со сдержанным оптимизмом порадовались результатам жеребьевки отбора в Катар. И дело не в том, что сочли соперников слабыми — просто точно могло быть хуже. То первоначальное ощущение стало оправдываться, когда начались игры. Россия сама стартовала удачно, взяв шесть очков в двух первых матчах, а соперники тем временем принялись эти очки друг у друга исправно отбирать. Так, например, киприоты неожиданно превзошли словенцев, победе над которыми страна искренне и небезосновательно радовалась пару дней назад. Словаки же не смогли дожать Мальту и тот же Кипр, а ведь и те, и другие вроде бы считались аутсайдерами группы.

В Трнаве Черчесов выставил точно такой же состав, как на Словению, но сочинскую встречу россияне начали заметно резвее. Не форсировали ситуацию и выступавшие дома (пусть и при пустых трибунах) словаки, которым вроде бы было нужнее. Вратари скучали, наши забрали мяч, но кроме нескольких попыток Головина найти в штрафной Дзюбу ничего не придумали. Никто не рисковал, никто не обострял.

Словакия дождалась конца тайма - и тут у нее сработал стандарт. После углового забил Шкриньяр, которого наши защитники потеряли при странных и одновременно комичных обстоятельствах — Джикия и Фернандес в том моменте зачем-то держали друг друга, а не главную звезду в составе соперника. Гол, понятно, изменил расклад — теперь нужнее стало России. И за пять оставшихся до перерыва минут мы создали аж два хороших момента — что ровно на два больше, чем в предыдущие 40 минут.

Шкриньяр оказался один в нашей штрафной и прошил Шунина ?



Уходим на перерыв, уступая в счете. Во втором тайме ждем ответ от наших парней:https://t.co/xydODSVono pic.twitter.com/ZmU8VdwXC6 — Матч ТВ (@MatchTV) March 30, 2021

Второй тайм — время плана В. В перерыве вышел Мостовой, еще минут через 15 Миранчук. Правда, первому из них Черчесов отвел на поле совсем немного. Обратная замена удивила всех, и, в первую очередь, самого старательного Андрея. Наступило время плана С, который заключался в игре с двумя большими форвардами: пару Дзюбе, которому словаки вообще не давали развернуться, составил Соболев.

Сработало! Сборная России, естественно, стала больше грузить в штрафную и довольно быстро забила. А сделал это Фернандес, сыгравший на добивании из позиции центрфорварда.

Раз удар, два удар — и все-таки Марио заколотил мяч в ворота Словакии ??



Парни, нужно забить еще ? pic.twitter.com/tRUIfYeGPo — Матч ТВ (@MatchTV) March 30, 2021

Впрочем, радоваться долго не пришлось: словаки моментально организовали второй мяч, причем на этот раз без всякого стандарта. Гол сделали два бывших футболиста РПЛ. Отдал Губочан, завершил Мак, не самыми замысловатыми действиями вогнавший в ступор всю нашу оборону. Собственно, два приступа паники в защите и стали одной из главных причин поражения в Трнаве.

?? Бывший полузащитник «Зенита» Мак забивает гол, который может оказаться победным сегодня для словаков.



? #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/Xv7aRWBVZC — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 30, 2021

В оставшееся время работал все тот же план С: Соболев исправно топтал словацких защитников, а Дзюба однажды грамотно поборолся за позицию, но после скидки нападающего «Зенита» Головин чуть-чуть не успел замкнуть дальнюю штангу. Это был самый реальный момент отыграться, но от поражения сборная России все же не ушла.

Теперь переключаемся на Евро. К катарскому вопросу вернемся в сентябре, и это будет уже как будто в другой жизни. Осенью сборной России предстоит провести целых семь отборочных встреч за 2,5 месяца, а первый из них — дома с хорватами. Одна из ключевых игр отбора, к которой оба соперника подойдут в качестве лидеров группы, не избежавших потерь в трех стартовых турах.