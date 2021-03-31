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Роналду получил в нос на глазах российского арбитра и забил 103-й гол за сборную, Бельгия уничтожила Белоруссию

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 01:10
30 марта. Люксембург. Люксембург — Португалия — 1:3. Криштиану Роналду показывает разбитый нос арбитру Сергею Иванову. Фото AFP
30 марта. Люксембург. Люксембург — Португалия — 1:3. Криштиану Роналду показывает разбитый нос арбитру Сергею Иванову. Фото AFP
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Обзор состоявшихся во вторник в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Замены сделали Хорватию лидером

Группа Н
Кипр — Словения — 1:0 (Питтас, 42)
Хорватия — Мальта — 3:0 (Перишич, 52. Модрич, 76, с пенальти. Брекало, 90).

Тур в нашей группе начался на Кипре — уже привычно с сенсации. Словения провела у чужой штрафной почти весь первый тайм, но очевидных моментов для взятия ворот у нее не было. Единственный же шанс киприотов показал, как важен для балканской сборной Мевля. Защитник «Сочи» отбывал дисквалификацию, а заменявшего его дублера Питтас убрал с пути одним движением. Таким же элегантным получился и удар в ближний верхний угол, который в итоге решил судьбу встречи. Если бы не Облак, она могла завершиться и более убедительной победой островитян.

30&nbsp;марта. Трнава. Словакия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 2:1. Радость словаков после гола Милана Шкриньяра.Словакия — Россия: осадок остался. Про Катар пока забыли, думаем о Евро

В свою очередь Хорватия, начав игру без Модрича и Перишича, так ничем и не удивила Мальту за первые 45 минут. Ветеранам пришлось вступать в бой, и это оказалось ключевым решением Златко Далича. Все три гола забили вышедшие на замену футболисты, и даже голевые передачи тоже в активе джокеров — Баришича и ставшего первой звездой матча Перишича. «Шашечные» — лидеры группы, обойдя Россию по дополнительным показателям при равном количестве очков.

Группа H

И

В

Н

П

М

О

Хорватия

3

2

0

1

4-1

6

Россия

3

2

0

1

6-4

6

Словакия

3

1

2

0

4-3

5

Кипр

3

1

1

1

1-1

4

Словения

3

1

0

2

2-3

3

Мальта

3

0

1

2

3-8

1

Турки расстроили Эрдогана

Группа G
Гибралтар — Голландия — 0:7 (Бергхайс, 42. Л.де Йонг, 55. Депай, 61, 88. Вайналдум, 62. Мален, 64. ван де Бек, 85)
Турция — Латвия — 3:3 (Кенан Караман, 2. Хакан Чалханоглу, 33. Бурак Йылмаз, 52, с пенальти — Савальниекс, 35. Улдрикис, 58. Д.Икауниекс, 79)
Черногория — Норвегия — 0:1 (Серлот, 35).

Кажется, лучший старт в истории отборочных циклов чемпионатов мира расслабил Турцию. Подопечные Шенола Гюнеша переиграли конкурентов — Голландию и Норвегию, а с Латвией забили в первой же атаке. Потом турки повели с перевесом в два мяча и плановая победа, казалось, у них в кармане. Однако Латвия не только отыгралась, но и едва не вырвала победу в концовке. Хотя и ничейный результат явно шокировал присутствовавшего на игре президента Турции Реджепа Эрдогана.

История все-таки повторяется: в 2003-м, когда Турцию тоже тренировал Гюнеш, она также позволила Латвии отыграть два мяча (2:2). Это был тот самый легендарный матч, когда Александр Старков вывел прибалтийскую команду на Евро-2004, а турецкого тренера отправили в отставку. Из тех сборных, с которыми он встречался не менее трех раз, Гюнеш не обыграл только две — Бразилию и Латвию.

Голландцы во втором матче подряд долго транжирили моменты. Если бы не Бергхайс, Гибралтар мог сохранить нулевую ничью к перерыву, хотя оранжевые нанесли в первом тайме 19 ударов. Однако во второй половине команда Франка де Бура резко повысила КПД и довела дело до разгрома. У отличившегося в третьем матче подряд Люка де Йонга с эффективностью все в порядке, а его команда повторила рекорд результативности в отборах на мировые чемпионаты.

Что касается Норвегии, то уже три матча молчит Холанн. К счастью, он — не единственный бомбардир скандинавской команды, и очередного мяча Серлота хватило для выигрыша у Черногории.

Группа G

И

В

Н

П

М

О

Турция

3

2

0

1

10-5

7

Голландия

3

2

0

1

11-4

6

Черногория

3

2

0

1

6-3

6

Норвегия

3

2

0

1

4-3

6

Латвия

3

0

1

2

4-7

1

Гибралтар

3

0

0

3

1-14

0

Шесть голов до мирового рекорда

Группа А
Люксембург — Португалия — 1:3 (Родригеш, 30 — Диогу Жота, 45+2. Криштиану Роналду, 50. Жоау Палинья, 80)
Азербайджан — Сербия — 1:2 (Махмудов, 59, с пенальти — А.Митрович, 17, 81)

Казалось, потеря очков в Белграде мотивирует португальцев и Люксембург обречен на разгром. Однако команда Люка Хольца, который проводил 100-й матч на своем посту, и не думала сдаваться на милость фаворита. Несколько дней назад Родригеш забил победный мяч в ворота Ирландии, а теперь форвард киевского «Динамо» отличился в игре с чемпионами Европы.

27&nbsp;марта. Белград. Сербия&nbsp;&mdash; Португалия&nbsp;&mdash; 2:2. Криштиану Роналду.Скандал в Белграде: у Роналду украли победный гол. Мальта оправдала прогнозы Черчесова

Криштиану Роналду оставалось только разводить руками или по привычке общаться с арбитром, роль которого выполнял получивший хорошие отзывы в португальской прессе наш Сергей Иванов. Одним из поводов стал удар в лицо звезды. Даже кровь появилась, и это, возможно, по-хорошему завело Криштиану. Сначала, правда, счет сравнял снова забивший головой Диогу Жота, и только потом пришел черед пятикратного обладателя «Золотого мяча». Безголевая серия Роналду в сборной прервалась на отметке в 415 минут, он ежегодно забивает за национальную команду с 2004 года и довел количество забитых мячей до 103-х, а до мирового рекорда иранца Али Даеи осталось всего шесть ударов.

Непростой получилась победа Сербии, которую мог лишить победы пенальти в исполнении бывшего полузащитника «Сатурна» и «Спартака» Махмудова. Однако все перевесила игра Александра Митровича. Он стал едва ли не главной звездой первых туров отборочной кампании и в трех матчах записал на свой счет пять мячей. Парадоксальность ситуации заключается в том, что за «Фулхэм» Митрович не забивает с 19 сентября. Ему явно стоит брать пример с успевающего все Тадича, который в этом сезоне в сборной и в «Аяксе» ассистировал партнерам 22 раза, и четыре результативных паса отдал в весенних матчах национальной команды.

Группа A

И

В

Н

П

М

О

Португалия

3

2

1

0

6-3

7

Сербия

3

2

1

0

7-5

7

Люксембург

2

1

0

1

2-3

3

Ирландия

2

0

0

2

2-4

0

Азербайджан

2

0

0

2

1-3

0

Кошмар Белоруссии и победный пас Бэйла

Группа Е
Бельгия — Белоруссия — 8:0 (Батшуайи, 14. Ванакен, 17. 89. Троссар, 38, 74. Доку, 42. Прат, 49. Бентеке, 70)
Уэльс — Чехия — 1:0 (Джеймс, 82)

Бельгия потеряла очки в матче с чехами, но все же уровень «красных дьяволов» и глубина их состава невероятны. Против Белоруссии бельгийцы оставили в запасе Де Брейне и Лукаку. Последнего в таких играх обычно эффективно заменяет Батшуайи, у которого в 33 встречах за сборную 22 забитых мяча. Белорусская команда напоминала грушу для битья и повторила результат Молдавии, которая во втором туре проиграла Дании со счетом 0:8.

Чехия же столкнулась с проблемами в Кардиффе, оставшись в меньшинстве в начале второго тайма. Команду подвел Шик, после подачи в чужую штрафную ответивший на толчок со стороны соперника и оставивший гостей в меньшинстве. При этом тут же на поле появился нападающий Крменчик, и чехи могли повести в счете. Однако, неплохо играя в меньшинстве, они пропустили уже в равных составах. Робертс, спровоцировавший удаление Шика, на 77-й минуте тоже досрочно отправился в раздевалку. И тут уже свое слово сказал Бэйл, вырезавший идеальную подачу на забившего победный мяч Джеймса. Хавбек «МЮ» впервые в карьере отправил мяч в сетку головой, а футболист «Тоттенхэма» в четвертом подряд матче сборной ассистирует партнерам.

Группа E

И

В

Н

П

М

О

Бельгия

3

2

1

0

12-2

7

Чехия

3

1

1

1

7-4

4

Уэльс

2

1

0

1

2-3

3

Белоруссия

2

1

0

1

4-10

3

Эстония

2

0

0

2

4-10

0

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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