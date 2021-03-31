Роналду получил в нос на глазах российского арбитра и забил 103-й гол за сборную, Бельгия уничтожила Белоруссию

Обзор состоявшихся во вторник в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Замены сделали Хорватию лидером

Группа Н

Кипр — Словения — 1:0 (Питтас, 42)

Хорватия — Мальта — 3:0 (Перишич, 52. Модрич, 76, с пенальти. Брекало, 90).

Тур в нашей группе начался на Кипре — уже привычно с сенсации. Словения провела у чужой штрафной почти весь первый тайм, но очевидных моментов для взятия ворот у нее не было. Единственный же шанс киприотов показал, как важен для балканской сборной Мевля. Защитник «Сочи» отбывал дисквалификацию, а заменявшего его дублера Питтас убрал с пути одним движением. Таким же элегантным получился и удар в ближний верхний угол, который в итоге решил судьбу встречи. Если бы не Облак, она могла завершиться и более убедительной победой островитян.

?? Cyprus record their first #WCQ win this campaign with a 1-0 win over Slovenia ? pic.twitter.com/maBbwv3fXq — European Qualifiers (@EURO2020) March 30, 2021

В свою очередь Хорватия, начав игру без Модрича и Перишича, так ничем и не удивила Мальту за первые 45 минут. Ветеранам пришлось вступать в бой, и это оказалось ключевым решением Златко Далича. Все три гола забили вышедшие на замену футболисты, и даже голевые передачи тоже в активе джокеров — Баришича и ставшего первой звездой матча Перишича. «Шашечные» — лидеры группы, обойдя Россию по дополнительным показателям при равном количестве очков.

Группа H И В Н П М О Хорватия 3 2 0 1 4-1 6 Россия 3 2 0 1 6-4 6 Словакия 3 1 2 0 4-3 5 Кипр 3 1 1 1 1-1 4 Словения 3 1 0 2 2-3 3 Мальта 3 0 1 2 3-8 1

Турки расстроили Эрдогана

Группа G

Гибралтар — Голландия — 0:7 (Бергхайс, 42. Л.де Йонг, 55. Депай, 61, 88. Вайналдум, 62. Мален, 64. ван де Бек, 85)

Турция — Латвия — 3:3 (Кенан Караман, 2. Хакан Чалханоглу, 33. Бурак Йылмаз, 52, с пенальти — Савальниекс, 35. Улдрикис, 58. Д.Икауниекс, 79)

Черногория — Норвегия — 0:1 (Серлот, 35).

Кажется, лучший старт в истории отборочных циклов чемпионатов мира расслабил Турцию. Подопечные Шенола Гюнеша переиграли конкурентов — Голландию и Норвегию, а с Латвией забили в первой же атаке. Потом турки повели с перевесом в два мяча и плановая победа, казалось, у них в кармане. Однако Латвия не только отыгралась, но и едва не вырвала победу в концовке. Хотя и ничейный результат явно шокировал присутствовавшего на игре президента Турции Реджепа Эрдогана.

«Turkish President Erdogan attends his country's National football Team Match against Latvia, in the city of Istanbul Turkey, 3rd round of the European qualifiers for the 2022 World Cup in Qatar» pic.twitter.com/KacChi00xu — Jibran Jaffar?? (@JournalistJaff3) March 30, 2021

История все-таки повторяется: в 2003-м, когда Турцию тоже тренировал Гюнеш, она также позволила Латвии отыграть два мяча (2:2). Это был тот самый легендарный матч, когда Александр Старков вывел прибалтийскую команду на Евро-2004, а турецкого тренера отправили в отставку. Из тех сборных, с которыми он встречался не менее трех раз, Гюнеш не обыграл только две — Бразилию и Латвию.

?? Netherlands get ??? past Gibraltar...



?? Steven Berghuis

?? Luuk de Jong

??? Memphis Depay

?? Georginio Wijnaldum

?? Donyell Malen

?? Donny van de Beek



Your favourite goalscorer? ? pic.twitter.com/tUJHinQNdi — European Qualifiers (@EURO2020) March 30, 2021

Голландцы во втором матче подряд долго транжирили моменты. Если бы не Бергхайс, Гибралтар мог сохранить нулевую ничью к перерыву, хотя оранжевые нанесли в первом тайме 19 ударов. Однако во второй половине команда Франка де Бура резко повысила КПД и довела дело до разгрома. У отличившегося в третьем матче подряд Люка де Йонга с эффективностью все в порядке, а его команда повторила рекорд результативности в отборах на мировые чемпионаты.

Sorloth gives Norway the lead.



Great assist from Elyounoussi ? pic.twitter.com/ZaOFV1tzLD — ESPN FC (@ESPNFC) March 30, 2021

Что касается Норвегии, то уже три матча молчит Холанн. К счастью, он — не единственный бомбардир скандинавской команды, и очередного мяча Серлота хватило для выигрыша у Черногории.

Группа G И В Н П М О Турция 3 2 0 1 10-5 7 Голландия 3 2 0 1 11-4 6 Черногория 3 2 0 1 6-3 6 Норвегия 3 2 0 1 4-3 6 Латвия 3 0 1 2 4-7 1 Гибралтар 3 0 0 3 1-14 0

Шесть голов до мирового рекорда

Группа А

Люксембург — Португалия — 1:3 (Родригеш, 30 — Диогу Жота, 45+2. Криштиану Роналду, 50. Жоау Палинья, 80)

Азербайджан — Сербия — 1:2 (Махмудов, 59, с пенальти — А.Митрович, 17, 81)

Казалось, потеря очков в Белграде мотивирует португальцев и Люксембург обречен на разгром. Однако команда Люка Хольца, который проводил 100-й матч на своем посту, и не думала сдаваться на милость фаворита. Несколько дней назад Родригеш забил победный мяч в ворота Ирландии, а теперь форвард киевского «Динамо» отличился в игре с чемпионами Европы.

? How dare you make me bleed my own blood! pic.twitter.com/vMjcjqWWGN — SPORF (@Sporf) March 30, 2021

Криштиану Роналду оставалось только разводить руками или по привычке общаться с арбитром, роль которого выполнял получивший хорошие отзывы в португальской прессе наш Сергей Иванов. Одним из поводов стал удар в лицо звезды. Даже кровь появилась, и это, возможно, по-хорошему завело Криштиану. Сначала, правда, счет сравнял снова забивший головой Диогу Жота, и только потом пришел черед пятикратного обладателя «Золотого мяча». Безголевая серия Роналду в сборной прервалась на отметке в 415 минут, он ежегодно забивает за национальную команду с 2004 года и довел количество забитых мячей до 103-х, а до мирового рекорда иранца Али Даеи осталось всего шесть ударов.

RONALDO SCORES!



His 103rd senior international goal ?? pic.twitter.com/kjFdfRkqfh — ESPN FC (@ESPNFC) March 30, 2021

Непростой получилась победа Сербии, которую мог лишить победы пенальти в исполнении бывшего полузащитника «Сатурна» и «Спартака» Махмудова. Однако все перевесила игра Александра Митровича. Он стал едва ли не главной звездой первых туров отборочной кампании и в трех матчах записал на свой счет пять мячей. Парадоксальность ситуации заключается в том, что за «Фулхэм» Митрович не забивает с 19 сентября. Ему явно стоит брать пример с успевающего все Тадича, который в этом сезоне в сборной и в «Аяксе» ассистировал партнерам 22 раза, и четыре результативных паса отдал в весенних матчах национальной команды.

?? Mitrovi? = Serbia's all-time top scorer at just 26 years old ??#WCQ pic.twitter.com/mWUXsUD2EU — European Qualifiers (@EURO2020) March 30, 2021

Группа A И В Н П М О Португалия 3 2 1 0 6-3 7 Сербия 3 2 1 0 7-5 7 Люксембург 2 1 0 1 2-3 3 Ирландия 2 0 0 2 2-4 0 Азербайджан 2 0 0 2 1-3 0

Кошмар Белоруссии и победный пас Бэйла

Группа Е

Бельгия — Белоруссия — 8:0 (Батшуайи, 14. Ванакен, 17. 89. Троссар, 38, 74. Доку, 42. Прат, 49. Бентеке, 70)

Уэльс — Чехия — 1:0 (Джеймс, 82)

Бельгия потеряла очки в матче с чехами, но все же уровень «красных дьяволов» и глубина их состава невероятны. Против Белоруссии бельгийцы оставили в запасе Де Брейне и Лукаку. Последнего в таких играх обычно эффективно заменяет Батшуайи, у которого в 33 встречах за сборную 22 забитых мяча. Белорусская команда напоминала грушу для битья и повторила результат Молдавии, которая во втором туре проиграла Дании со счетом 0:8.

?? Belgium lead 8-0 against Belarus ?



? Your favourite goal from tonight? #WCQ pic.twitter.com/sOeGUzGNbf — European Qualifiers (@EURO2020) March 30, 2021

Чехия же столкнулась с проблемами в Кардиффе, оставшись в меньшинстве в начале второго тайма. Команду подвел Шик, после подачи в чужую штрафную ответивший на толчок со стороны соперника и оставивший гостей в меньшинстве. При этом тут же на поле появился нападающий Крменчик, и чехи могли повести в счете. Однако, неплохо играя в меньшинстве, они пропустили уже в равных составах. Робертс, спровоцировавший удаление Шика, на 77-й минуте тоже досрочно отправился в раздевалку. И тут уже свое слово сказал Бэйл, вырезавший идеальную подачу на забившего победный мяч Джеймса. Хавбек «МЮ» впервые в карьере отправил мяч в сетку головой, а футболист «Тоттенхэма» в четвертом подряд матче сборной ассистирует партнерам.

?? vs. Ireland

?? vs. Finland

?? vs. Belgium

?? vs. Czech Republic



Gareth Bale has now provided an assist in each of his last four games for Wales. pic.twitter.com/OqtYIEsI6b — Squawka Football (@Squawka) March 30, 2021