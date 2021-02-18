Мы все посчитали — так не играли даже Месси и Криштиану Роналду.

Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн, сделавший дубль в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи», забил в главном еврокубке уже 18 голов. С момента дебюта в турнире 20-летний норвежец всего дважды ушел с поля без забитых мячей, отличившись в 11 играх. Сдержать Холанна получилось только у «Ливерпуля» в группе и «ПСЖ» в 1/8 финала.

Матчи Эрлина Холанна в Лиге чемпионов. Фото «СЭ»

Для того чтобы забить 18 голов в Лиге чемпионов, Холанну понадобилось 13 матчей. Предыдущий рекордсмен — Харри Кейн — добрался до этой отметки только в 22-й игре, Руд ван Нистелрой — в 25-й. Для сравнения, Лионель Месси отметился 18-м точным ударом в 35-й встрече, а лучший бомбардир в истории турнира Криштиану Роналду — в 54-й. При этом норвежец стал вторым в истории игроком, чьи первый и 18-й голы разделило менее двух лет. Между матчами с «Генком» и «Севильей» прошел 1 год и 153 дня, бразилец Ривалдо потратил на преодоление этой дистанции 1 год и 333 дня, а Криштиану — 2 года 173 дня.

Футболисты, быстрее всего забившее 18 голов в Лиге чемпионов. Фото «СЭ»

18-й гол в главном еврокубке норвежец забил в возрасте 20 лет и 211 дней, подвинув с первой строчки молодежного рейтинга героя вторника в Лиге чемпионов Кильяна Мбаппе. Француз отметился 18-м точным ударом в 20 лет и 341 день. Третий в этой номинации — Месси — отстает больше чем на полтора года. Кстати, из 69 футболистов, добравшихся до отметки в 18 голов, самым старшим оказался Франк Рибери, которому в день последнего на данный момент мяча в Лиге чемпионов было 35 лет и 234 дня.

Самые молодые авторы 18 голов в Лиге чемпионов. Фото «СЭ»

Холанн помог Норвегии выйти на 16-е место по голам игроков в Лиге чемпионов (46), обойдя Данию (44). Совсем рядом располагаются Хорватия (47), Греция (48), Чехия (50) и Турция (51). Десятку, кстати, с 69 мячами замыкает Россия. Однако среди норвежских снайперов 20-летний супербомбардир все еще не первый. Те же 18 мячей (правда, в 54 играх) записал на свой счет Джон Карью, на один больше (в 77 играх) — Оле-Гуннар Сульшер.

Лучшие норвежские бомбардиры в Лиге чемпионов. Фото «СЭ»

В бомбардирском списке «Боруссии» Холанн, переехавший в Дортмунд чуть больше года назад, сравнялся со звездой начала века Яном Коллером. На счету обоих по 10 голов. Результативнее в желто-черных цветах играли лишь три футболиста — Марко Ройс, Роберт Левандовски и Пьер-Эмерик Обамеянг.