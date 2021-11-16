Суперсюжет года: есть шанс, что Роналду будет биться с Италией за путевку на ЧМ. Расклады стыков для России и остальных

Подробно разбираем текущую ситуацию.

Регламент

До конца группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе остался один день. Сегодня закончились матчи в 7 из 10 групп: уже известны победители девяти из них. Сборная России не смогла напрямую попасть в Катар. Заняв второе место, наша команда отправилась в стыки.

В дополнительном отборе в Европе примут участие 12 сборных — 10 команд со вторых мест всех групп и еще две команды из Лиги наций. Они определят трех оставшихся участников чемпионата мира от континента.

Жеребьевка стыков состоится 26 ноября. Перед ней 12 участников разобьют на три части («пути») по четыре команды, в каждой составят пары полуфиналистов. Победители полуфиналов, состоящих из одного матча, выйдут в финалы. Трем лучшим в финалах достанутся три путевки в Катар.

Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.

Перед жеребьевкой все сборные разделят на «сеяных» и «несеяных» с учетом результатов отбора. Сборная России точно окажется в числе «сеяных» и проведет первый матч дома.

При составлении рейтинга используют следующие критерии:

— число набранных очков в групповом турнире;

— разность забитых и пропущенных мячей;

— число забитых мячей; число побед;

— число гостевых побед;

— дисциплинарные баллы (учитываются предупреждения и удаления).

У тех, кто играл в группах, состоявших из шести команд, не учтут результаты матчей со сборной, занявшей последнее место.

Рейтинг команд

На данный момент рейтинг выглядит так:

1. Португалия — 17 очков

2. Шотландия — 17

3. Италия — 16

4. Россия — 16

5. Швеция — 15

6. Польша — 14

7. Уэльс (может уступить второе место Чехии, но тогда попадет в стыки через Лигу наций) — 14/15/17

8. Турция (может опередить Нидерланды в группе) — 12/13/15

9. Северная Македония — 12

10. Финляндия (может уступить второе место Украине) — 11

11. Австрия (через Лигу наций)

12. Чехия (через Лигу наций, если не обгонит Уэльс)

Потенциальный рейтинг

Понедельник принес пару сенсационных результатов, которые запутали ситуацию в рейтинге. Польша неожиданно проиграла и вместе того, чтобы обеспечить себе место в числе сеяных, скатилась к границе топ-6 в рейтинге. Италия не смогла выиграть у Северной Ирландии и уступила первое место Швейцарии.

Теперь осталось три интриги:

— Обойдет ли Украина Финляндию (если да, россияне с украинцами в стыках точно не сыграют — по решению ФИФА);

— Сможет ли Уэльс набрать очки с Бельгией и попасть в число сеяных;

— Кто займет второе место в группе G и попадет ли в топ-6 рейтинга: сейчас главный претендент на это все Турция, но есть варианты с Нидерландами и Норвегией.

Если не будет сенсаций от Уэльса и Норвегии, то, скорее всего, список наших соперников по стыкам будет следующий: Уэльс, Чехия, Польша/Турция, Северная Македония, Австрия, Финляндия (или пять команд без Финляндии).

Из плохого — потенциальные поляки в первом раунде выглядят более грозно, чем шотландцы. Но зато среди трех «путей», вероятно, будет один, в котором соперником по финалу стыков может стать победитель пары а-ля Шотландия — Северная Македония.

Напомним, если Россия пройдет первый раунд, жеребьевка уже слепая и не зависит от набранных очков — и мы можем быть сведены с любой парой. И теперь шансы попасть на топ-сборную выросли в два раза: к Португалии добавилась Италия.

Не забываем про идеальный для России расклад, который подарит суперсценарий в стыках: португальцы и итальянцы попадают в один «путь». Тогда на ЧМ не поедет либо Криштиану Роналду, либо чемпионы Европы!