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У Франции нет резерва: Тунис сенсационно победил, но не попал в плей-офф

Гоша Чернов
Корреспондент
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30 ноября. Тунис — Франция — 1:0.
Фото Reuters
30 ноября. Тунис — Франция — 1:0. Футболисты сборной Франции.
Фото Reuters
30 ноября. Тунис — Франция — 1:0. Гол Вахби Хазри.
Фото Reuters
30 ноября. Тунис — Франция — 1:0. Отмененный гол Антуана Гризманна.
Фото AFP
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А на последних секундах отменили гол Гризманна.
Чемпионат мира. Группа D
30 нояб, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Тунис
1:0
Франция

Тотальная ротация Дешама

Французам от этого матча ничего не было нужно. Только гиперфантастический сценарий мог лишить действующих чемпионов мира первого места в группе, но не в плей-офф. Поэтому ожидалось, что Дидье Дешам перетасует состав: у «Трехцветных» и так самая пострадавшая от травм сборная, поэтому рисковать другими лидерами перед 1/8 финала было нельзя.

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Впрочем, многие рвались в бой. Например, Мбаппе не хотел пропускать встречу с Тунисом, так как уже забил три мяча и имеет неплохие шансы на «Золотую бутсу». Но из-за небольших проблем со здоровьем главную звезду Франции все-таки решили оставить в запасе.

И ладно, если бы отдохнуть дали одному Мбаппе и еще паре футболистов основы. Но Дешам устроил основательную ротацию: после игры с Данией в стартовом составе оказалось сразу девять изменений. Нетронутыми остались лишь Варан и Тчуамени. Даже в воротах произошли изменения: вечный Манданда вышел вместо Ллориса. В нападении появился форвард «Айнтрахта» Коло Муани, а защитник «Монако» Дисаси вообще дебютировал за сборную — и это в матче чемпионата мира!

30 ноября. Тунис — Франция — 1:0. Футболисты сборной Франции. Фото Reuters
30 ноября. Тунис — Франция — 1:0. Футболисты сборной Франции.
Фото Reuters

Уязвимый левый фланг и давление африканцев

Состав французов по именам все еще выглядел сильнее тунисского, однако не был сыгранным. На левом фланге обороны вообще вышел Камавинга — для полузащитника «Реала» это нетипичная позиция, хотя в паре товарищеских матчей Дешам его там наигрывал. Но выхода не было: Люка Эрнандес травмирован, Тео дали отдохнуть, а больше левшей в этом составе не нашлось.

Разумеется, именно на левый фланг французов в основном давила арабская сборная. И Камавинга с трудом справлялся с давлением мотивированного противника. Тунис вообще играл с удвоенным настроем: во-первых, только три очка могли вывести его в плей-офф, а во-вторых, в соперниках была бывшая метрополия — сразу десять тунисских игроков родились во Франции.

30&nbsp;ноября. Австралия&nbsp;&mdash; Дания&nbsp;&mdash; 1:0. Грэм Арнольд (слева). Унылая Дания — главное разочарование ЧМ. Бывший помощник Хиддинка вытащил Австралию в плей-офф

Один из них — второй бомбардир в истории сборной Вахби Хазри. Он по неясным причинам оставался в запасе в первых двух турах, но тут появился и существенно преобразил атаку африканской команды.

В целом Тунис играл намного смелее, чем в первых двух встречах. Достаточно сказать, что в первой половине первого тайма африканцы владели мячом 55% времени. Появлялись и моменты: Гандри даже забил, но гол отменили из-за офсайда, а Хазри чуть не послал мяч в ворота прямо с углового.

30 ноября. Тунис — Франция — 1:0. Гол Вахби Хазри. Фото Reuters
30 ноября. Тунис — Франция — 1:0. Гол Вахби Хазри.
Фото Reuters

Две минуты на втором месте

Во второй половине тайма дубль Франции наладил владение, но ничего опасного так и не создал — только Коман выжал полумомент. А Тунис осыпал штрафную Манданда подачами с угловых. Да и после перерыва продолжил делать то же самое. Как и в начале первого тайма, в стартовые минуты второго Тунис играл первым номером и на 58-й минуте все-таки забил — отличился тот самый Хазри.

Многочисленные арабские болельщики были счастливы. Тунис не только забил лучшей сборной предыдущего чемпионата мира, но и забрался на второе место. Однако радость быстро улетучилась: примерно через две минуты в параллельной встрече Австралия забила Дании, и африканцы снова оказались за чертой плей-офф.

При счете 0:1 Дешам понял, что переборщил. Уступать Тунису даже в таком положении если не позорно, то неприятно. Поэтому на поле стали выходить привычные лица: Мбаппе, Рабьо, Гризманн, Дембеле. Естественно, давление на ворота Дамена значительно усилилось. Голкипер и защитники тунисцев не без труда, но справлялись с европейскими звездами. Хотя тот же Мбаппе мог забивать дважды.

30 ноября. Тунис — Франция — 1:0. Отмененный гол Антуана Гризманна. Фото AFP
30 ноября. Тунис — Франция — 1:0. Отмененный гол Антуана Гризманна.
Фото AFP

В добавленное время скамейка Туниса уже смотрела не на поле, а следила за трансляцией параллельной встречи, где африканцам требовалась ничья. Но Австралия выстояла. Тунис тоже — эта победа для него во многом легендарна, хоть и не принесла желаемого результата.

Крутые эмоции африканцы все равно получили: за десять секунд до истечения добавленного времени Гризманн, казалось, сравнял счет, но после долгого просмотра повтора гол все же отменили.

Тунис покидает Катар, но ему точно будет что вспомнить.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Туниса по футболу
Сборная Франции по футболу
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