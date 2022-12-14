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«Игра Месси вызывает слезы». Мировые СМИ — о бенефисе Лео в полуфинале ЧМ

Николай Егорычев
Корреспондент отдела футбола
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Лионель Месси.
Фото Reuters
Даже хорваты признают, что Аргентина победила заслуженно.

TyC Sports: «Месси в отличном состоянии перед финалом»

Аргентинский сайт TyC Sports в первую очередь отмечает игру Лионеля Месси. «Месси в отличном состоянии. Никогда еще «десятка» на спине и капитанская повязка не шли ему так, как в Катаре. Есть много слов, которыми можно было бы описать игру Месси сегодня, но гол и голевая передача скажут об этом лучше всего», — говорится в обзоре матча.

После игры Лео спросили о финале. Капитан сборной Аргентины ответил: «Мы просим людей верить в нас. Все в команде знают, что мы на это [победу] способны. А пока пусть Аргентина порадуется нашему выходу в финал».

13&nbsp;декабря. Аргентина&nbsp;&mdash; Хорватия&nbsp;&mdash; 3:0. Лионель Месси. Месси: шаг до мечты — и до Марадоны. Такая Аргентина способна уничтожить любого

При этом TyC Sports отмечает, что Месси по ходу полуфинала несколько раз испытывал болезненные ощущения. Сначала он держался за левое подколенное сухожилие, после чего у него возник дискомфорт в задней поверхности левого бедра. Подойдет ли он к финалу в идеальном состоянии?

Футболка Лионеля Месси над родным городом аргентинца&nbsp;&mdash; Росарио.

Sport HRT: «Аргентина отомстила за поражение в России»

«Аргентина отомстила за поражение в России, прервав хорватскую мечту», — с таким заголовком вышла статья на хорватском сайте Sport HRT. Тогда, на ЧМ-2018, сборная Хорватии в группе обыграла аргентинцев со счетом 3:0. В тексте говорится также, что хорваты были неузнаваемы: «Команда выглядела уставшей и опустошенной, а итог матча закономерен».

Полузащитник сборной Хорватии Ловро Майер заявил, что пенальти «убил» его команду. «Глупо жаловаться на что-то. После пенальти мы не смогли вернуться в игру, а потом практически сразу пропустили второй мяч. Поздравляю Аргентину, она победила заслуженно», — признал Майер.

Радость Лионеля Месси после выхода в&nbsp;финал&nbsp;ЧМ в&nbsp;Катаре. Быть хейтером Месси — все равно что ненавидеть Моцарта или Пушкина. Рабинер — о выходе Аргентины в финал ЧМ

«Из шести чемпионатов мира, на которых принимала участие наша сборная, мы три раза дошли до полуфинала. Таким результатом могла бы гордиться любая сборная. Теперь ребятам нужно собраться и взять бронзовые медали. Но это, пожалуй, самое обидное поражение на мундиале: Аргентина повела в счете 2:0 исключительно из-за наших ошибок», — сказал в студии после матча хорватский журналист Антон Самовойска.

Marca: «Аргентина начала прибавлять после поражения от Саудовской Аравии»

По мнению испанского издания Marca, на игре сборной Аргентины сказалось поражение в первом туре группового этапа. «Аргентина начала прибавлять после поражения от Саудовской Аравии, которое теперь кажется каким-то доисторическим. Команда росла буквально в геометрической прогрессии», — написал Альберто Барберо.

«То, как играет Месси на чемпионате мира, вызывает слезы, — сказал в эфире Marca Мигель Кинтана. — Он играет как раньше, с легкостью обыгрывая соперников. Месси готов войти в историю».

Лионель Месси в матче против Хорватии (3:0). Фото Reuters
Лионель Месси в матче против Хорватии (3:0).
Фото Reuters

Le Parisien: «Месси и Мбаппе — два самых ярких игрока на турнире»

Сайт Le Parisien уверен, что в финале с Аргентиной сыграет именно сборная Франции. «Мбаппе и Месси, два самых ярких игрока на турнире, встретятся в финале. Это доказывает, что у «ПСЖ» самая сильная атака в мире. Интересно посмотреть на то, как сложится остаток сезона для проигравшего», — написал Доминик Северак.

Также автор отметил, что к своему второму финалу чемпионата мира Месси подошел более подготовленным: «Лучший игрок планеты может вслед за Кубком Америки выиграть еще и мундиаль. Это будет самым красивым завершением истории».

13&nbsp;декабря. Аргентина&nbsp;&mdash; Хорватия&nbsp;&mdash; 3:0. Лионель Месси и&nbsp;Хулиан Альварес. Волшебный Месси и космический Альварес. У хорватов не было шансов против такой Аргентины

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Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

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