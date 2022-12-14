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Месси: шаг до мечты — и до Марадоны. Такая Аргентина способна уничтожить любого

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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13 декабря. Аргентина — Хорватия — 3:0. Лионель Месси.
Фото Reuters
13 декабря. Аргентина — Хорватия — 3:0. Гол Лионеля Месси с пенальти.
Фото Reuters
1/2
Реплика Леонида Волотко о первом полуфинале ЧМ-2022.
Чемпионат мира. 1/2 финала
13 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
3:0
Хорватия

Если бы нужно было выбрать самые мотивирующие истории этого чемпионата мира про преодоление и разрыв шаблонов, то Аргентина уверенно вошла бы в мой топ-3 (на первом месте, конечно, Марокко).

Кстати, Хорватия, несмотря на вылет, тоже где-то рядом. Ее ведь с самого начала никто не воспринимал всерьез. Помните, как год назад мы на равных играли с «Шашечными» в «Лужниках» и рассчитывали минимум на ничью в Сплите? А потом разносили сборную России, потому что не сомневались: Хорватия давно не та — звезды постарели, лидеры сдали, а команда давно выпала из мировой элиты. Ни о каком полуфинале ЧМ тогда не шло и речи.

13&nbsp;декабря. Аргентина&nbsp;&mdash; Хорватия&nbsp;&mdash; 3:0. Лионель Месси и&nbsp;Хулиан Альварес. Волшебный Месси и космический Альварес. У хорватов не было шансов против такой Аргентины

В Катаре балканцы тоже не впечатляли и давно смотрели бы футбол из дома, реализуй бельгиец Лукаку хотя бы один из четырех своих убойных моментов. Но в плей-офф Модрич и Ко дважды перевернули игру, царили в серии пенальти и заслуженно вышибли одного из главных фаворитов — Бразилию.

У Аргентины все наоборот. Авторитет и статус претендента на золото рухнули в первой же встрече и постепенно восстанавливались от матча к матчу. Уже в четвертьфинале мы увидели топ-сборную, которая пережила весь спектр эмоций — от упущенной победы в основное время до драк в овертайме и драматичной серии пенальти, но добилась нужного результата. А главное, больше не напоминала плюшевого медвежонка, который ничего не может сделать с Саудовской Аравией.

13 декабря. Аргентина — Хорватия - 3:0. Гол Лионеля Месси с пенальти. Фото Reuters
13 декабря. Аргентина — Хорватия — 3:0. Гол Лионеля Месси с пенальти.
Фото Reuters

Трансформация Аргентины и персонально Месси вообще один из главных сюжетов катарского турнира. Мы давно привыкли, что самые магические вещи в футболе исполняет тихий, застенчивый и даже отстраненный парень, который, кажется, не прикладывал для этого всех усилий — отсюда разговоры, что Роналду сделал себя сам, а Лео все дано природой.

Но сейчас он впервые предстал в роли брутального капитана: уже к 5-й минуте мокрого от пота из-за отработки в обороне, держащего раздевалку и огрызающегося с соперниками у чужой скамейки. А после финального свистка разносящего судью и в прямом эфире обращающегося к нидерландцу Вегхорсту, который провоцировал аргентинцев перед ударами в серии пенальти: «Что смотришь, болван? Иди отсюда!»

Хулиан Альварес забивает гол в&nbsp;ворота Доминика Ливаковича. Потрясающий гол в полуфинале ЧМ-2022 после прохода с центра поля. Месси и Альварес громят Хорватию

Казалось, «Альбиселеста» перенесет эти эмоции, искры и злость на полуфинал. Но в стартовые полчаса сложилось полное ощущение: Хорватия способна как минимум дойти до овертайма. В Катаре команда Скалони еще не сталкивалась с таким сопротивлением и впервые за весь турнир уступила в контроле мяча.

К перерыву владение аргентинцев рухнуло до критической отметки — 32 процента. Это в принципе непросто представить заранее. Но то, что даже в таких условиях южноамериканцы выключат хорватов к перерыву, действительно поразило. Мы давно убедились, что Скалони подобрал идеальные настройки к атакующей игре в контроль и доминирование, а также органично вписал в этот механизм Месси. Но теперь поняли, что Аргентина способна меняться, активировать план Б и решать задачи на классе. То есть будущие финалисты легко сделали то, на чем погорела Бразилия.

Могли мы представить такой прогресс на краткосрочном ЧМ после поражения от Саудовской Аравии? Догадывались, что Месси покажет свой лучший футбол в сборной в 35 лет?

В Катаре Лео окончательно закрыл спор в вечном противостоянии с Криштиану. А теперь в шаге и от величия Марадоны. И, кажется, прямо сейчас Аргентина готова его сделать.

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина 3
Хорватия 0
Матч завершен

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй 6
Сиэтл 2
Матч завершен

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
65
178
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