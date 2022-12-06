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6 декабря, 10:30

В четвертьфинал проходят фавориты — ждем сенсаций от Марокко и Швейцарии? Главные интриги дня

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты сборной Марокко радуются голу в ворота Канады на ЧМ-2022.
Фото Global Look Press
Альваро Мората (сборная Испании).
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Сетка плей-офф ЧМ-2022.
Фото «СЭ»
1/4
Что сегодня случится на ЧМ в Катаре.

Марокко — Испания

Четыре года назад сборная Марокко могла не пустить Испанию в плей-офф, но Яго Аспас на 91-й минуте вырвал ничью и обеспечил первое место в группе. Что было дальше, мы все прекрасно помним. В этот раз испанцы снова чуть не лишились путевки в 1/8 финала, но по разнице мячей опередили Германию и стали вторыми.

Марокканцы набрали 7 очков в группе с двумя призерами ЧМ-2018 — Бельгией и Хорватией, а также с крепкой Канадой. Такого мало кто ждал от африканской сборной, сменившей главного тренера за три месяца до старта турнира. Безусловно, на пользу Марокко пошло возвращение вингера «Челси» Хакима Зиеша, у которого был конфликт с Вахидом Халилходжичем.

Чемпионат мира. 1/8 финала
06 дек, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Марокко
0:0
Испания

С Валидом Реграги у Зиеша нет никаких проблем. 47-летний специалист публично хвалил игрока, причем не только за футбольные навыки, но и за самоотдачу, а также преданность тренеру и партнерам по сборной. С такой атмосферой в раздевалке на коротком турнире можно сотворить любую сенсацию — в том числе и обыграть Испанию.

Команда Луиса Энрике тоже не скучала в группе. После разгрома Коста-Рики (7:0) сборная Испании могла побеждать Германию, но пропустила в концовке. После этого оставалось просто не проиграть Японии, тем более Альваро Мората открыл счет в начале первого тайма...

10.12.2022 | Англия — Франция

Произошедшее во второй половине встречи сложно объяснить логически, если вы не верите в то, что испанцы сами все не спродюсировали. Финишировав вторыми, они избежали встречи с Бразилией в четвертьфинале, но из-за своей халатности чуть не вылетели еще раньше. Повезло, что немцы боролись до конца и справились с Коста-Рикой (4:2).

Хочется верить, что в плей-офф Испания покажет такой же футбол, как в двух первых матчах турнира. Марокканцы — очень крепкий соперник, и парням Луиса Энрике придется выложиться на максимум.

Альваро Мората (сборная Испании). Фото Global Look Press
Альваро Мората (сборная Испании).
Фото Global Look Press

Португалия — Швейцария

Португалия получила в плей-офф крайне неудобного соперника. В пяти матчах за последние пять лет Швейцария дважды обыгрывала португальцев. Причем последняя победа случилась совсем недавно — в июне. Швейцарцы отлично знают сильные и слабые стороны оппонента, да и в целом грамотно противостоят топ-сборным. Команда на равных сражалась с Францией и Испанией на Евро и в Лиге наций, а в квалификации ЧМ выбила Италию в плей-офф. Наконец, в Катаре банда Мурата Якина заставила понервничать сборную Бразилии.

Чемпионат мира. 1/8 финала
06 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Португалия
6:1
Швейцария

Потенциальные проблемы Португалии генерируются за пределами поля. Вы наверняка понимаете, кто их чаще всего создает. Сложно говорить о микроклимате в команде, когда капитан сначала пытается с помощью футбольной федерации страны отобрать гол у партнера, а после выражает недовольство тренером в связи ранними заменами. Если раньше характер максималиста приносил исключительно титулы, то теперь эффект противоположный — в «МЮ» это подтвердят.

Еще одно уязвимое место португальцев — оборона: команда пропустила по два мяча от Ганы и Южной Кореи. Но глобально это не противоречит тому, что у Сантуша один из лучших составов на турнире.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Если Португалия рассчитывает на титул, то со Швейцарией обязана справляться.

Четвертьфинал

Победители двух пар встретятся 10 декабря в 18.00 на стадионе «Аль-Тумама» в Дохе.

Сетка плей-офф ЧМ-2022. Фото "СЭ"
Сетка плей-офф ЧМ-2022.
Фото «СЭ»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 3
Испания 0
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 6
Швейцария 1
Матч завершен

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Криштиану Роналду
Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
3
6
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