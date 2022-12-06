«Японцы поведут за собой азиатский футбол». Мировые СМИ — о матчах 1/8 ЧМ

Отметили и недостатки в организации.

HRT Sport : «Никогда не недооценивайте Хорватию»

Матч хорватов против сборной Японии получился непростым. После игры Лука Модрич заявил хорватской прессе: «Сегодня мы увидели, за счет чего японцы обыграли Германию и Испанию. Это очень неприятный соперник. Мы играли недостаточно хорошо, и в итоге все дошло до пенальти. Мы просто не можем без драмы».

Капитан сборной Хорватии сравнил нынешний чемпионат мира с мундиалем, прошедшим четыре года назад в России. Тогда хорваты дважды доходили до серии послематчевых пенальти — в 1/8 финала против Дании и четвертьфинале против России. «Наш путь на этом турнире немного напоминает то, что было в России. Большое спасибо Ливаковичу, который отбил три пенальти», — сказал Модрич.

Экс-игрок сборной Хорватии Йошко Еличич отметил игру Деяна Ловрена: «Он провел феноменальную игру и был одним из лучших на поле». Того же мнения был и другой эксперт — Ненад Бьелица.

10.12.2022 | Англия — Франция

«Японцы говорили, что им будет легко в матче против нас. Никогда не недооценивайте Хорватию. Тот, кто это сделает, пожалеет об этом», — сказал после игры главный тренер хорватов Златко Далич.

ESPN : «Япония может гордиться своим выступлением на ЧМ»

Журналист американского ESPN Луис Мигель Гарай отдал должное сборной Японии. «Тот факт, что японцы вышли из такой сложной группы и дали бой Хорватии, уже многого стоит. Победы над Германией и Испанией — огромное достижение для любой команды. Не нужно забывать, что Япония проиграла финалисту прошлого чемпионата мира. Нет никакого сомнения, что японцы продолжат расти и будут вести за собой азиатский футбол. Япония точно может гордиться своим выступлением на ЧМ», — сказал Гарай.

По мнению Габриэлле Маркотти, ключом к победе сборной Хорватии стала командная работа и характер: «Хорватов к успеху привел не гений Модрича, как это было четыре года назад в России, а выдержка, сила и единство духа. Именно правильный балканский менталитет позволяет сборной Хорватии вырывать подобные матчи».

Лука Модрич. Фото Reuters

Bild : называет еду в Катаре «ужасной»

Помимо привычных футбольных тем, на немецком Bild нашлась статья о питании на катарских стадионах. И качество ее оставляет желать лучшего.

Автор Флоран Комтесс раскритиковал хот-дог, купленный на стадионе в Дохе. «Похоже, что у болельщиков, которые приехали на чемпионат мира, крепкий желудок», — написал Комтесс, прикрепив фото не самого приглядного на вид хот-дога.

«Это просто невозможно! Почему это стоит 50 реалов (9 евро)?» — сказал корреспонденту Bild болельщик из Бразилии.

Хот-дог. Фото Соцсети

O Globo : «Тите обещал станцевать с игроками»

На бразильском сайте O Globo появилась интересная информация: оказывается, главный тренер сборной Бразилии Тите обещал игрокам станцевать вместе с ними после забитого мяча. Об этом рассказала Фернанда Бакши — невестка Тите, которая вышла замуж за его сына. «Он пообещал и свое обещание сдержал», — написала она в соцсетях.

Журналист O Globo Бруно Мариньо считает, что возвращение Неймара сыграло ключевую роль в столь яркой победе сборной Бразилии. «Даже не в самом оптимальном состоянии Неймар стал решающим фактором на поле. Он не так много ускорялся, редко шел в обводку, но у него есть и другие достоинства: он способен управлять командой и принимать наилучшие решения из всех возможных», — написал Мариньо.

По мнению автора, не до конца восстановившийся Неймар был менее эгоистичен, чем обычно, и в итоге от этого выиграла вся команда: «Все футболисты играли друг на друга, не передерживали мяч и пытались найти передачами партнеров. Такая Бразилия была способна забить еще, но решила приберечь силы на четвертьфинал».