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Сегодня, 15:00

Бразилия разгромит Сербию, у Англии не будет проблем с Ираном. Прогноз Рабинера на первый тур ЧМ

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Неймар.
Фото Global Look Press
Харри Кейн.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Начинаем конкурс прогнозов вместе с БЕТСИТИ.

«СЭ» и БЕТСИТИ запустили масштабный конкурс прогнозов на матчи чемпионата мира по футболу в Катаре. Призовой фонд составляет 500 тысяч рублей — шанс выиграть будет у каждого!

Условия конкурса просты: переходи на наш лендинг и угадывай результаты матчей ЧМ. За правильный счет ты получишь 5 баллов, разность мячей — 3, исход — 1. При этом после каждого нового тура группового этапа число получаемых очков будет умножаться. Перед стартом плей-офф мы подведем итоги первой части конкурса и определим победителей, а со стадии на вылет начнем новый розыгрыш.

Но это еще не все. Вместе с вами в угадайке примут участие топ-журналисты «СЭ» — Игорь Рабинер, Вячеслав Короткин и Леонид Волотко дадут прогнозы на все 64 матча ЧМ. Сегодня мы представляем ключевые встречи первого тура. И вот что о них думает наш обозреватель Игорь Рабинер.

Участвуй в конкурсе прогнозов по ЧМ-2022!

Катар — Эквадор

Игорь Рабинер: — Не надо недооценивать хозяев чемпионата из Катара. По мне, это совсем не тот случай, что 2010 год и сборная ЮАР. Финансовые возможности катарских шейхов несопоставимы с южноафриканцами, и если от «Бафана-Бафаны», шедшей внизу первой сотни рейтинга ФИФА, никто не ждал и не требовал выхода из группы (и то они, не выйдя, набрали четыре очка), то Катар, пусть и новичок ЧМ, — другая история.

50-я команда текущего рейтинга ФИФА не случайно выиграла в одну калитку Кубок Азии-2019 — последний на сегодня континентальный турнир азиатских стран. Нулевая история большого футбола в стране не имеет сейчас никакого значения. После победы на Кубке Азии катарцы разделили с канадцами бронзу на Золотом кубке КОНКАКАФ 2021-го, проиграв лишь в полуфинале будущим чемпионам американцам 0:1.

Матч открытия всегда имеет для хозяев огромное значение, и российские 5:0 в «Лужниках» над Саудовской Аравией тому лишнее доказательство. Поэтому для Эквадора, четвертой команды в квалификации Южной Америки, попадание на хозяев — не лучший расклад. Для многих победа Катара станет сенсацией, но мне она видится наиболее вероятным результатом.

Прогноз: победа Катара за 3.50, счет 2:1 за 12.5.

Харри Кейн. Фото Global Look Press
Харри Кейн.
Фото Global Look Press

Англия — Иран

Рабинер: — О группе, где сойдутся Англия, США и Иран, многие говорят большей частью в политическом аспекте, но в футбольном смысле мне не видится особого шанса для азиатской команды противостоять фаворитам-англичанам. Тем более что участие в турнире иранцев по разным причинам до последнего момента висело на волоске.

Для экс-зенитовца и главной, пожалуй, звезды иранцев Сердара Азмуна нынешний сезон — абсолютно провальный. Ноль голов и результативных передач за «Байер» как в бундеслиге, так и в Лиге чемпионов для форварда говорят сами за себя. Да, у Англии был катастрофический провал в последнем розыгрыше Лиги наций, где «Три льва» в шести матчах набрали всего три очка и с треском вылетели в лигу В, но уверен: для команды Гарета Саутгейта это станет хорошим уроком. А слишком серьезно относиться к результатам этого турнира не стоит, поскольку в «английской» группе первое место заняли итальянцы, которые в Катаре вовсе не сыграют.

И пусть шансы финалистов Евро-2020 на выход в полуфинал ЧМ-2022 видятся эфемерными, с Ираном они справиться должны, и не вижу причин, почему они столкнутся с большими проблемами. Вот США с Ираном — это будет рубилово во всех отношениях. Но до него еще надо потерпеть.

Прогноз: победа Англии за 1.39, счет 2:0 за 4.90.

Участвуй в конкурсе прогнозов по ЧМ-2022!

Португалия — Гана

Рабинер: — Дикий скандал с разгромным интервью Криштиану Роналду не должен как-либо срикошетить на стартовый матч португальцев в Катаре. Все-таки касалось это интервью исключительно «МЮ» и Эрика тен Хага, а в сборной КриРо будет как раз таки зло и яростно доказывать недоброжелателям (чье число после нашумевших цитат, несомненно, увеличилось) свою правоту.

Только он должен понимать, что в его команде подросло новое поколение, для которого Роналду — не такой уж безоговорочный авторитет, и тянуть одеяло на себя один из главных футболистов мира XXI века не должен. Вот только сможет ли эго Криштиану с этим смириться? Томас Парти из «Арсенала» — игрок, конечно, серьезный, но не думаю, что на нем одном ганцы во главе с местным тренером Отто Аддо смогут что-либо противопоставить португальцам. Последние выиграют без особого блеска, но с запасом.

Прогноз: победа Португалии за 1.42, счет 2:0 за 5.50.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Бразилия — Сербия

Рабинер: — Бразильцы видятся мне одним из главных фаворитов ЧМ-2022, как, кстати, и их вечные соперники по континенту аргентинцы. Первая команда рейтинга ФИФА во главе с Тите выиграла семь последних матчей кряду, шесть из которых — с крупным счетом. Футбол, в который они играют, как, по крайней мере, кажется до мирового первенства, соответствует бразильской натуре — игровой и атакующей. Команда не слишком стара и не слишком молода, у нее порядок и на последнем рубеже, и на острие атаки.

За сербов в отсутствие сборной России на ЧМ-2022 в нашей стране болеть будут многие. Они — команда крепкая и обладающая звездами уровня Душана Влаховича, а первое место в группе Лиги наций (лига В) с норвежцами Эрлинга Холанна и шведами показывает ее потенциал. Тем не менее ее возможности все равно не безграничны — дай бог мне ошибаться. Бразилия не кажется мне тем уровнем, которому южнославянская команда сможет соответствовать. Вполне допускаю, что при подготовке к турниру сербы сделают акцент на двух последующих матчах группового турнира, постаравшись в стартовой встрече сэкономить силы.

Прогноз: победа Бразилии за 1.43, счет 4:1 за 13.5.

Прогноз Игоря Рабинера на первый тур ЧМ-2022.
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная Сербии по футболу
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