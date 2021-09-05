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«У России ничья с хорватами, у украинцев — с французами. Паритет» Взгляд из Киева

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
5 сентября 2021, 18:30
1 сентября. Москва. Россия — Хорватия — 0:0. Фото РФС
1 сентября. Москва. Россия — Хорватия — 0:0. Фото РФС
Теги:
Мнение Олега Саленко.
4&nbsp;сентября. Отборочный турнир ЧМ-2022. Украина&nbsp;&mdash; Франция&nbsp;&mdash; 1:1.Украина забила чудо-гол Франции, но не смогла победить чемпионов мира. Хорватия не отстает от России

Лучший бомбардир чемпионата мира-1994, бывший форвард сборной России, проживающий в Киеве, Олег Саленко — о ничьей Украины с Францией, непродлении контракта с Андреем Шевченко и игре сборной России.

— Результат матча с Францией, конечно, нормальный. Правда, это уже пятая ничья в турнире... С Казахстаном ну никак нельзя было терять очки! Но что поделать? Ничья с чемпионами мира — это, безусловно, достойно. Понравилась самоотдача ребят. Они бились, выкладывались. Вышли с очень правильным настроем. Чего я не увидел у французов. Какие-то вальяжные, без блеска в глазах... Там и Дешам перед игрой намекнул, что серьезных проблем в поединке с украинцами не возникнет. Ну и что в итоге получилось?

Посмотрим, что будет дальше. Шансов на первое место немного. Еще и за второе надо побороться. Босния не подарок, да и финны крепкие. Ничего еще не ясно. Не совсем понял, почему Малиновский вчера вышел только на замену. Таких исполнителей, считаю, лучше использовать с первой минуты. Парень на ходу, должен быть в старте. Но у Петракова, видите, свое мнение. Ярмоленко остается лидером этой сборной. У него непростое время в «Вест Хэме», где он не играет. Поэтому приезжает сюда голодный до футбола.

Андрей Шевченко.«Только идиоты с трибун называли Шевченко национальным героем после Евро. Как забыть игры с Австрией и Англией?» Почему у Украины сменился тренер?

Молодец, не потерял мотивацию. Пока рано говорить об изменениях в игре сборной при Петракове. Состав примерно тот же. Схема похожая. Я знаю этого специалиста. Он работает по принципу Лобановского — порядок бьет класс. У него многое построено на «физике» и сумасшедшей самоотдаче. Вчера в принципе хватило сил на 90 минут против французов. Вообще Петраков начал тренировать, что называется, с колес. За два дня до матча с Казахстаном у него еще, кажется, даже не все легионеры подъехали. Представляете? Ему было тяжело быстро во всем разобраться. Почему не продлили контракт с Шевченко? Сейчас в ходу много версий. Уже и сам Шева высказался на днях.

Много шума вокруг этой темы. По моим данным, он запросил очень большой контракт. В этом они и не сошлись с президентом федерации Павелко. Раньше были друзьями, а теперь черная кошка между ними пробежала. Вообще не общаются! Думаю, ФФУ надеялась, что вытащат Ребруху (Сергея Реброва) из ОАЭ, но шейхи того просто не отпустили. Кому охота терять тренера? Не исключаю, что через год именно Ребров примет национальную команду.

4&nbsp;сентября. Никосия. Кипр&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:2.Тошнотная. Первая победа Карпина в сборной России

Поживем — увидим. Про сборную России тоже пока сложно сказать что-то глобальное. С хорватами матч получился равный, нормальная ничья. Да, четкой игры пока не просматривается. Карпин, как я понял, пытается привить команде более комбинационный стиль, спартаковский (смеется). Не все удается. Матч с Кипром... Ну если ты забиваешь быстрый гол, надо добивать соперника! А тут возникли даже некие проблемы. Это мне, откровенно говоря, не понравилось. Мне сложно сказать, что не так с командой. Вечный вопрос — кто сильнее: Украина или Россия? Но у меня ответа на него нет. Сейчас все соперники подтянулись. И Казахстан, и Кипр. Но россияне добились ничьей с хорватами, украинцы — с французами. Здесь, скажем так, паритет (смеется).

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры