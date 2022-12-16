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Сегодня, 17:05

Защитники сборной Франции Конате и Варан могут пропустить финал ЧМ-2022 из-за болезни

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитники сборной Франции Ибраима Конате и Рафаэль Варан могут пропустить финал ЧМ-2022 против команды Аргентины из-за болезни, сообщает RMC Sport.

Также инфекцию подхватил форвард Кингсли Коман, пропустивший тренировку французской команды 15 декабря.

Ранее простуду уже перенесли защитник Дайот Упамекано и полузащитник Адриен Рабьо.

Сборная Франции сыграет против Аргентины в финале ЧМ-2022 18 декабря, начало — 18.00 мск.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Кингсли Коман
Рафаэль Варан
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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