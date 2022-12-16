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Сегодня, 17:01

Сенников: «Пугает, как Франция может упустить свою игру, которая вроде удается»

Мария Гусева
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Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников рассказал, кого считает лучшим игроком на чемпионате мира в Катаре и назвал фаворита в финальном матче.

— Кого стоит признать лучшим игроком ЧМ-2022? Месси? Мбаппе? Гризманна? Или есть другой вариант?

— В Аргентине лучший все-таки Месси, потому что все игры проводит стабильно, забивает и отдает, — цитирует «Спорт День за Днем» Сенникова. — Настоящий лидер. У сборной Франции все матчи стабильно сыграл Гризманн. Мбаппе хорошо начал, но последние две игры не так ярко проявил. И обводки не удавались, и убегать не получалось, и моментов меньше. Он такой игрок-одиночка, а Гризманн — конструктивный игрок. Позиция у него — оттянутый форвард. Он играет в центральной зоне, а с Марокко отходил назад и в своей штрафной отбивал мячи.

— Какую команду назовете фаворитом финала?

— Для меня изначально фаворитом финала была Франция, но после полуфинала 50 на 50 стало. При счете 1:0 французы неубедительно играли. Марокканцы имели моменты и владели инициативой. И англичане, проигрывая в счете, имели моменты и владели инициативой. Меня пугает, как Франция может упустить свою игру, которая вроде удается. А с такими сильными командами как Аргентина, а точнее с Месси, это делать нельзя. Финал — это что-то особенное. И нервы могут сказаться, и чьих болельщиков окажется больше. Понятно, что за Месси все будут болеть.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на главном стадионе турнира — арене «Лусаил» 18 декабря, начало — 18.00 мск.

Источник: Спорт День за Днем
Дмитрий Сенников
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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