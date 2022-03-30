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Сегодня, 00:46

Главный тренер сборной Македонии поздравил Португалию с выходом на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски подвел итоги матча против команды Португалии (0:2) в рамках отбора на ЧМ-2022.

«Поздравляем Португалию с победой и выходом на чемпионат мира. Я доволен своими игроками. Мы должны гордиться ребятами за то, что они сделали с сентября по сегодняшний день. Они обладают большим потенциалом и талантом и находятся на пути к тому, чтобы приблизиться к лучшим сборным в Европе», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. В последний раз португальцы не смогли пробиться на мировое первенство в 1998 году.

Сборная Македонии по футболу
Сборная Португалии по футболу
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