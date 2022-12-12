Кунде — о сборной Марокко: «Нам придется постараться, если хотим им забить»

Защитник сборной Франции Жюль Кунде дал комментарий в преддверии матча 1/2 финала ЧМ-2022 против команды Марокко.

«Мы знаем, что это команда, которая добилась исключительного результата. Они уже выбили несколько элитных сборных, преподнесли несколько сюрпризов. Они заслуживают того, чтобы быть здесь, они добились отличных результатов.

Их оборона замечательно себя проявила, особенно когда вы вспомните команды, каким они противостояли. Нам придется постараться, если хотим им забить», — цитирует Кунде L'Equipe.

Матч между сборными Франции и Марокко состоится в среду, 14 декабря. Начало встречи — в 22.00 (мск).