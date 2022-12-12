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12 декабря, 19:01

Кунде — о сборной Марокко: «Нам придется постараться, если хотим им забить»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник сборной Франции Жюль Кунде дал комментарий в преддверии матча 1/2 финала ЧМ-2022 против команды Марокко.

«Мы знаем, что это команда, которая добилась исключительного результата. Они уже выбили несколько элитных сборных, преподнесли несколько сюрпризов. Они заслуживают того, чтобы быть здесь, они добились отличных результатов.

Их оборона замечательно себя проявила, особенно когда вы вспомните команды, каким они противостояли. Нам придется постараться, если хотим им забить», — цитирует Кунде L'Equipe.

Матч между сборными Франции и Марокко состоится в среду, 14 декабря. Начало встречи — в 22.00 (мск).

 
Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

 

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
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Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
Жюль Кунде
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