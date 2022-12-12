Роналдо: «Неймар еще молод и сможет сыграть на следующем чемпионате мира»

Двукратный чемпион мира Роналдо отметил игру нападающего Неймара в составе сборной Бразилии на ЧМ-2022.

«Думаю, в данный момент он расстроен вылетом. Это нормально, что он так себя чувствует, но я уверен, что он вернется сильнее и продолжит играть за команду.

Он еще молод, и я верю, что он сможет сыграть на следующем чемпионате мира.

Он был хорош в первой игре ЧМ-2022, затем получил травму. Он пошел на огромные жертвы, чтобы снова играть. И Неймар провел очень хорошую игру против Хорватии», — цитирует Роналдо L'Equipe.

Сборная Бразилии в 1/4 финала ЧМ-2022 уступила команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.