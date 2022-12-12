Варан: «Хорошая команда — это еще не все. Мы уже видели, как великие команды вылетали на этом турнире»

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан заявил, что команда со всей серьезностью готовится к матчу 1/2 финала ЧМ-2022 против сборной Марокко.

«Хорошая команда — это еще не все. Мы уже видели, как великие команды вылетали на этом турнире. Мы остаемся сосредоточенными на том, что ждет нас в ближайшем матче.

У нас достаточно опыта в команде, чтобы не попасть в ловушку недооценки соперника. Если Марокко попало в полуфинал, то не случайно. Нам, опытным игрокам, предстоит подготовить остальных к битве.

Не ищите легких путей. Место в финале нужно заслужить. Думаем только о следующей игре. А не о том, что будет в финале», — приводит слова Варана L'Equipe.

Матч между Францией и Марокко пройдет в среду, 14 декабря. Начало встречи — 22.00 (мск).

14.12.2022 | Франция - Марокко