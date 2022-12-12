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12 декабря, 18:00

Орлов: «Не вижу у аргентинцев выдающегося игрока, кроме Месси. Если его выключать из игры — что тогда?»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Аргентины.

«Выход сборной Хорватии в полуфинал — абсолютно не сенсация. Более того, я ожидаю, что хорваты достойно сыграют с Аргентиной. Пусть аргентинцы их боятся. Хорваты — очень опытные игроки. Они, мягко говоря, уже взрослые, но они соберутся. У них есть Модрич, Перишич, Брозович и еще ряд игроков высокого класса. В матче с Аргентиной шансы — 50 на 50», — приводит Sport24 слова Орлова.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

Также он ответил на вопрос, похож ли нынешний Месси на Марадону в 1986-м.

«Я был на финальном матче чемпионата мира 1986 года в Мехико. Да и вообще весь турнир следил за Марадоной. Марадона был активнее и больше брал на себя. На фоне остальных он был энергичнее. Тогда у Аргентины была команда без выдающихся игроков рядом с лидером. Как и сейчас. А сегодня для успеха надо, чтобы было 2-3 выдающихся футболиста. Это очевидно. Я не вижу у аргентинцев выдающегося игрока, кроме Месси. Месси — их сила и слабость. Если его выключать из игры — что тогда?» — добавил комментатор.

Матч между Аргентиной и Хорватией пройдет 13 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-12-orlov-ne-vizhu-u-argentintsev-vydayushchegosya-igroka-krome-messi-on-ikh-sila-i-slabost

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Геннадий Орлов
6
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