Орлов: «Не вижу у аргентинцев выдающегося игрока, кроме Месси. Если его выключать из игры — что тогда?»

Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2022 между сборными Хорватии и Аргентины.

«Выход сборной Хорватии в полуфинал — абсолютно не сенсация. Более того, я ожидаю, что хорваты достойно сыграют с Аргентиной. Пусть аргентинцы их боятся. Хорваты — очень опытные игроки. Они, мягко говоря, уже взрослые, но они соберутся. У них есть Модрич, Перишич, Брозович и еще ряд игроков высокого класса. В матче с Аргентиной шансы — 50 на 50», — приводит Sport24 слова Орлова.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

Также он ответил на вопрос, похож ли нынешний Месси на Марадону в 1986-м.

«Я был на финальном матче чемпионата мира 1986 года в Мехико. Да и вообще весь турнир следил за Марадоной. Марадона был активнее и больше брал на себя. На фоне остальных он был энергичнее. Тогда у Аргентины была команда без выдающихся игроков рядом с лидером. Как и сейчас. А сегодня для успеха надо, чтобы было 2-3 выдающихся футболиста. Это очевидно. Я не вижу у аргентинцев выдающегося игрока, кроме Месси. Месси — их сила и слабость. Если его выключать из игры — что тогда?» — добавил комментатор.

Матч между Аргентиной и Хорватией пройдет 13 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.