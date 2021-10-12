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Ярмоленко забил в шестом подряд матче сборной Украины во Львове

12 октября, 23:07
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Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко отметился голом в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины. Он открыл счет на 15-й минуте.

Футболист отправил мяч в ворота, замкнув передачу Виктора Цыганкова. Как сообщает Sport.ua, футболист забил в шестом матче сборной Украины во Львове подряд.

Также для него 44-й мяч за сборную. Больше только у Андрея Шевченко (48).

Украина — Босния

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Евгений Петров все материалы автора
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