Саудовская Аравия обыграла Китай в матче отборочного турнира ЧМ-2022
12 октября, 22:29
В матче отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Саудовской Аравии победила команду Китая (3:2).
В параллельном матче ОАЭ и Ирак сыграли вничью (2:2).
ЧМ-2022. Отборочный турнир. Азия
3-й раунд. Группа A
ОАЭ — Ирак — 2:2 (1:0)
Голы: Корреа, 33, Мабхут, 90+3 — Аль-Аттас, 74, в свои ворота, Хуссейн, 89
12 октября.
Группа B
Саудовская Аравия — Китай — 3:2 (2:0)
Голы: Аль-Наджи, 15, 38, аль-Бурайкан, 72 — Алоизиу, 46, У Си, 87
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