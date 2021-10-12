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Саудовская Аравия обыграла Китай в матче отборочного турнира ЧМ-2022

12 октября, 22:29
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В матче отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Саудовской Аравии победила команду Китая (3:2).

В параллельном матче ОАЭ и Ирак сыграли вничью (2:2).

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Азия

3-й раунд. Группа A

ОАЭ — Ирак — 2:2 (1:0)

Голы: Корреа, 33, Мабхут, 90+3 — Аль-Аттас, 74, в свои ворота, Хуссейн, 89

12 октября.

Группа B

Саудовская Аравия — Китай — 3:2 (2:0)

Голы: Аль-Наджи, 15, 38, аль-Бурайкан, 72 — Алоизиу, 46, У Си, 87

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Евгений Петров все материалы автора
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