Куртуа о новом сезоне: «Из-за чемпионата мира он будет самым интенсивным в истории»

Куртуа считает, что новый сезон будет самым интенсивным в истории из-за чемпионата мира в Катаре

Вратарь «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал настрой перед грядущим сезоном.

«Я в предвкушении от нового сезона. «Реал» покажет себя с лучшей стороны. Команда очень голодна и очень скоро все начнется с Суперкубка Европы. Но чемпионат мира в Катаре сделает этот сезон самым интенсивным в истории», — цитирует Куртуа Marca.

В прошлом сезоне Куртуа был признан лучшим игроком победного финала Лиги чемпионом. Бельгиец отразил 9 ударов в створ своих ворот в матче против «Ливерпуля» (1:0).

Этот показатель — лучший результат как минимум с сезона-2003/04, когда начали собирать подобную статистику.

Чемпионат мира в Катаре будет проходить с 21 ноября 18 декабря 2022 года.

10 августа «Реал» встретится с «Айнтрахтом» в матче за Суперкубок УЕФА.