Роберто Айяла, помощник главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони, рассказал о качествах нападающего Лионеля Месси в национальной команде. По его словам, 35-летний аргентинец является всеобщим кумиром.

«В Лионеле я вижу чувство принадлежности и единства, — приводит слова Скалони D Sports Radio. — Лионель ко всему относится серьезно. Его уважают, потому что Месси — всеобщий кумир. Любовь, которую ему дарят, — это то, что он всегда искал. Он — лидер, который оказывается рядом в сложные моменты».

В составе сборной Аргентины Месси выигрывал Кубок Америки в 2021 году, а также Олимпийские игры в 2008-м. Также нападающий вместе с национальной командой выиграл серебряные медали чемпионата мира 2014 года.