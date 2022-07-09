ФИФА хочет транслировать происходящее в раздевалках сборных на ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность установки камер в раздевалках национальных команды во время чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает RMC Sport.

По информации источника, кадры из раздевалок сборных могут транслироваться в прямом эфире или с небольшой задержкой.

Отмечается, что решение по этому вопросу может быть принято в ноябре.

При этом ФИФА уже несколько лет ищет новые методы видеосъемки во время матчей, чтобы сблизить зрителей с игроками.