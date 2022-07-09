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Сегодня, 13:44

ФИФА хочет транслировать происходящее в раздевалках сборных на ЧМ-2022

Карен Саркисян
Корреспондент
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Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность установки камер в раздевалках национальных команды во время чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает RMC Sport.

По информации источника, кадры из раздевалок сборных могут транслироваться в прямом эфире или с небольшой задержкой.

Отмечается, что решение по этому вопросу может быть принято в ноябре.

При этом ФИФА уже несколько лет ищет новые методы видеосъемки во время матчей, чтобы сблизить зрителей с игроками.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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