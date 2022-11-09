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Сегодня, 19:05

Лещук — о чемпионате мира: «Не буду смотреть. Зачем тратить время впустую»

Вратарь «Динамо» заявил, что не будет смотреть ЧМ-2022
Микеле Антонов
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» ответил на вопрос, будет ли игрок смотреть чемпионат мира.

— Ты будешь смотреть чемпионат мира?

— Нет.

— Почему? Это главный футбольный турнир.

— Во-первых, когда он начнется, у нас еще будет идти сезон. Я буду тренироваться, мне будет не до футбола по телевизору.

— Не выкроишь себе пару часиков?

— Нет, наверное. Зачем тратить время впустую.

— Хорошо, кто тогда победит?

— Кто там участвует.

— Там есть Франция, Бразилия, Аргентина.

— Мне Англия всегда нравилась.

— Почему, это детство, АПЛ?

— Мне нравится Премьер-лига, Англия. Пусть они. Мне всегда нравился «Манчестер Юнайтед». С этого момента мне, наверное, и начала нравиться АПЛ.

— Чемпионат мира для многих — тот турнир, с которого они начали любить футбол. У тебя так было?

— Нет.

— А как?

— Я его никогда не смотрел.

— «Я его не люблю».

— Нет, я его люблю. Есть еще одна фраза, за что я люблю футбол: «За все, что после» (смеется). Да ладно, на самом деле у меня после футбола отдых дома на диване. Но футбол я не смотрю. Просто нужно было девать куда-то свою детскую энергию. Отдали в футбол, вот, ловил мячи. Вот и появилась любовь к футболу.

Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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