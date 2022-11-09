Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге: «Мне неизвестно о договоренностях Блаттера по ЧМ-2022 в США»

Гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге отреагировал на заявление Блаттера о ЧМ-2022

Генеральный директор Оргкомитетов ЧМ-2018 в России и Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на заявление экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера.

Ранее Блаттер заявил, что чемпионат мира-2022 должен был пройти не в Катаре, а в США. Об этом договорились сам Блаттер, Мишель Платини и исполком.

— Мне о таких договоренностях ничего не известно, — цитирует Сорокина «РБ Спорт». — Ему виднее, если он о таком говорит.

— На ваш взгляд, не странно делать такие заявления прямо перед стартом чемпионата мира?

— Трудно комментировать чужие заявления и почему они сделаны. Есть факт жизни — было голосование, Катар победил, чемпионат мира пройдет здесь. А какие были договоренности, неуместно говорить. Тем более, что такие договоренности не приветствовались, особенно в те времена.

— Имеете в виду, что два человека не могли решить такой вопрос в обход всех голосующих?

— Это иллюзия, что два человека могут договориться — и все так будет. Исполком состоял из 24 человек. Так что это было свободное волеизъявление.

Выборы страны хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года прошли 2 декабря 2010 года в Цюрихе. Соперниками Катара были Австралия, США, Корея и Япония. В финале голосования Катар (набрал 14 итоговых баллов) обошел США (8 баллов).