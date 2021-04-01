В тренерском штабе сборной Италии вспышка коронавируса

Четыре члена тренерского штаба сборной Италии заразились коронавирусом, сообщает Football Italia со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Италии. Объявление было сделано Федерацией после победы над сборной Литвы (2:0) в матче третьего тура отборочного турнира ЧМ-2022.

По информации источника, один член тренерского штаба почувствовал себя плохо после субботней победы в Болгарии (2:0). По прибытию в Италию у него был положительный результат теста на COVID-19. После встречи с Литвой тесты на коронавирус выявили еще три положительных результата у сотрудников штаба Роберто Манчини.

Напомним, сборная Италии выиграла все три матча европейского отборочного турнира ЧМ-2022 и с девятью очками лидирует в группе C.