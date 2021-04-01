В пользу сборной Украины не назначен пенальти. Прав ли судья?

На 89-й минуте матча 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Украина — Казахстан (1:1) словенский арбитр Матей Юг поступил правильно, не назначив пенальти в ворота гостей.

Украинцы зря протестовали. Защитник казахстанской команды Сергей Малый действительно коснулся руками соперника и немного прихватил его за майку. Но судья не посчитал это задержкой: такие действия не стали причиной падения нападающего, он упал сам.

В похожей ситуации на 38-й минуте игры молодежных сборных Дании и России (3:0) итальянский рефери Маурицио Мариани тоже не указал на 11-метровую отметку, когда в штрафной площади датчан в борьбе с Андреасом Поульсеном упал Федор Чалов.

(Александр Бобров)

Эпизод в матче отборочного турнира ЧМ-2022 между Украиной и Казахстаном.

Эпизод в матче отборочного турнира ЧМ-2022 между Украиной и Казахстаном.