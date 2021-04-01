Серхио Рамос: «Постепенно нахожу свой ритм после серьезной травмы колена»

Защитник сборной Испании Серхио Рамос подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Косова (3:1).

«Всегда важно достичь нашей цели, которая заключалась в том, чтобы взять эти три очка. Сколько я проведу времени на поле — будь то минута, целая игра, полматча — это не мое решение, это решение тренера.

Я постепенно нахожу свой ритм после серьезной травмы колена. Тренер был совершенно четок. Все, что обо мне говорят, вырвано из контекста. Всякий раз мне приятно, когда меня просят сыграть в стартовом составе. Главное — сделать все, что может принести пользу нашей сборной", — приводит слова Рамоса официальный сайт УЕФА.

Рамос провел 180-й матч за сборную Испании. 35-летний испанец сыграл около четырех минут против Косова в отборочном турнире чемпионата мира-2022.

По количеству матчей на международном уровне Рамос вышел на третье место, сравнявшись с Ахмедом Мубараком из Омана. На второй строчке располагается Бадер аль-Мутава, сыгравший 181 матч за сборную Кувейта. Возглавялет список египтянин Ахмед Хассан, который провел на межуднародной уровне 184 встречи.