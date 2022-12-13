Ракитич: «Смотреть ЧМ по телевизору — худшее, что со мной случалось»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич заявил, что ему очень тяжело смотреть чемпионат мира-2022 по телевизору.

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

«Смотреть чемпионат мира по телевизору — худшее, что со мной случалось. Это тяжело. Для меня это новый опыт. Это сложно, потому что ты раздражаешься, радуешься, но ничем не можешь помочь. Гораздо приятнее быть на поле», — приводит слова Ракитича Sportske Novosti.

21 сентября 2020 года 34-летний хавбек объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии. За все время выступления за национальную команду Ракитич провел 106 матчей и забил 15 голов.

Хорватия сыграет против Аргентины в полуфинале ЧМ-2022 сегодня, 13 декабря, начало — 22.00 мск.