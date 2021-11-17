Бельгия сыграла вничью с Уэльсом, Чехия победила Эстонию
00:39
Бельгия на выезде сыграла вничью с Уэльсом в заключительном туре отборочного цикла ЧМ-2022. Встреча закончилась со счетом 1:1.
В другом матче группы E Чехия победила Эстонию — 2:0. Однако этот результат не позволил чехам обойти валлийцев, которые заняли второе место с 15 очками. Чехия смогла набрать только 14 очков и осталась на третьей строчке.
Бельгия досрочно гарантировала себе первое место и попадание на ЧМ-2022.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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