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Бельгия сыграла вничью с Уэльсом, Чехия победила Эстонию

00:39
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Бельгия на выезде сыграла вничью с Уэльсом в заключительном туре отборочного цикла ЧМ-2022. Встреча закончилась со счетом 1:1.

В другом матче группы E Чехия победила Эстонию — 2:0. Однако этот результат не позволил чехам обойти валлийцев, которые заняли второе место с 15 очками. Чехия смогла набрать только 14 очков и осталась на третьей строчке.

Бельгия досрочно гарантировала себе первое место и попадание на ЧМ-2022.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E
16 нояб, 22:45. Generali Arena (Letna) (Прага)
Чехия
2:0
Эстония
Голы
Брабец, 59 (1:0), Сикора, 85 (2:0)
Чехия
Вацлик Зима Брабец Цоуфал Новак Барак Пешек (Сикора, 28 ) Масопуст (Крменчик, 61 ) Садилек (Павелка, 69 ) Крал (Кухта, 60 ) Выдра (Копиц, 69 )
Эстония
Игонен Кууск Паскочи (Кирсс, 86) Тамм Метс Крейда Васильев Сорга (Аньер, 62) Саппинен (Зенев, 76) Синявский (Ойямаа, 61) Поом
Предупреждения
Масопуст 6, Копиц 90  -  Паскочи 29, Крейда 44, Кууск 90
Судьи
Орель Гринфельд
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E
16 нояб, 22:45. Cardiff City Stadium (Кардифф)
Уэльс
1:1
Бельгия
Голы
Де Брейне, 12 (0:1), Мур, 32 (1:1)
Уэльс
Уорд Уильямс Дэвис Мефам Родон Робертс Аллен Рэмси (Джонсон, 90+2 ) Моррелл Джеймс Мур
Бельгия
Кастелс Теат (Вертонген, 85) Боята Менье (Троссар, 85) Кастань (Дендонкер, 59) Витсель Де Брейне Фанакен Азар Де Кетеларе (Салемакерс, 58) Ориги (Ванзейр, 60)
Предупреждения
Моррелл 34, Мур 80  -  Азар 71, Салемакерс 75, Дендонкер 82
Судьи
Артур Диаш

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/

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Иван Шитик все материалы автора
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