Нидерланды победили Норвегию и вышли на ЧМ-2022

Сборная Нидерландов обеспечила себе прямую путевку на чемпионат мира в Катаре. В заключительном матче отборочного цикла ЧМ-2022 голландцы на своем поле обыграли Норвегию со счетом — 2:0.

Эта победа позволила Нидерландам удержать первую строчку в группе G.

Второе место осталось за командой Турции, которая переиграла в гостях Черногорию — 2:1.