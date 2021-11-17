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Нидерланды победили Норвегию и вышли на ЧМ-2022

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Сборная Нидерландов обеспечила себе прямую путевку на чемпионат мира в Катаре. В заключительном матче отборочного цикла ЧМ-2022 голландцы на своем поле обыграли Норвегию со счетом — 2:0.

Эта победа позволила Нидерландам удержать первую строчку в группе G.

Второе место осталось за командой Турции, которая переиграла в гостях Черногорию — 2:1.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G
16 нояб, 22:45. De Kuip (Роттердам)
Нидерланды
2:0
Норвегия
Голы
Бергвайн, 84 (1:0), Депай, 90 (2:0)
Нидерланды
Силлессен де Лигт ван Дейк Блинд Дюмфрис Вейналдум Классен (де Рон, 73 ) де Йонг Бергвайн Груневелд (Аке, 89 ) Депай
Норвегия
Нюланн Страндберг Мелинг Ханше-Ольсон Педерсен (Ольсен, 87) Торсби (Эурснес, 46) Норманн (Грегерсен, 75) Эдегор Эль-Юнусси Серлот Сольбаккен (Кинг, 74)
Предупреждения
Дюмфрис 79, де Лигт 80  -  Торсби 39, Серлот 43
Судьи
Клеман Тюрпен
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G
16 нояб, 22:45. Gradski (Подгорица)
Черногория
1:2
Турция
Голы
Бечирай, 4 (1:0), Керем Актюркоглу, 22 (1:1), Оркун Кекчю, 60 (1:2)
Черногория
Шаркич Радунович Вуячич Томашевич Вешович Савич (Симич, 57 ) Янкович (Раичкович, 75 ) Йовович (Божович, 67 ) Осмаич Бечирай (Вуйнович, 66 ) Хакшабанович (Вукотич, 57 )
Турция
Угурджан Чакыр Зеки Челик (Каан Айхан, 90+1) Мерих Демирал Чаглар Сеюнджю Оздемир (Оркун Кекчю, 46) Керем Актюркоглу (Барис Йылмаз, 80) Хакан Чалханоглу Джанер Эркин Абдулкадир Эмюр Халил Дервишоглу (Кенан Караман, 69) Бурак Йылмаз
Предупреждения
Осмаич 62, Вукотич 86  - 
Судьи
Даниэль Зиберт
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G
16 нояб, 22:45. Victoria Stadium (Гибралтар)
Гибралтар
1:3
Латвия
Голы
Уокер, 7 (1:0), Гутковский, 25 (1:1), Ульдрикис, 55 (1:2), Кроллис, 75 (1:3)
Гибралтар
Коулинг Саджент Аннесли (Ронан, 67 ) Уайсмэн Чиполина Муэли Бритто Уокер Валарино (Стич, 76 ) Торилья Де Барр (Кашаро, 45 )
Латвия
Озолс Дубра Черномордис Кигурс (Карклиньш, 69) Савалниекс Юрковскис Цыганик (Варславанс, 90) Яунземс (Камеш, 46) Тарасов Ульдрикис (Кроллис, 69) Гутковский
Предупреждения
Торилья 28, Ронан 70, Стич 80  -  Ульдрикис 46, Камеш 66, Карклиньш 86
Судьи
Эспен Эскос

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/

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Иван Шитик все материалы автора
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