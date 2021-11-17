Нидерланды победили Норвегию и вышли на ЧМ-2022
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Сборная Нидерландов обеспечила себе прямую путевку на чемпионат мира в Катаре. В заключительном матче отборочного цикла ЧМ-2022 голландцы на своем поле обыграли Норвегию со счетом — 2:0.
Эта победа позволила Нидерландам удержать первую строчку в группе G.
Второе место осталось за командой Турции, которая переиграла в гостях Черногорию — 2:1.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G
16 нояб, 22:45. De Kuip (Роттердам)
16 нояб, 22:45. De Kuip (Роттердам)
Норвегия
Нюланн Страндберг Мелинг Ханше-Ольсон Педерсен (Ольсен, 87) Торсби (Эурснес, 46) Норманн (Грегерсен, 75) Эдегор Эль-Юнусси Серлот Сольбаккен (Кинг, 74)
Предупреждения
Судьи
Клеман Тюрпен
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G
16 нояб, 22:45. Gradski (Подгорица)
16 нояб, 22:45. Gradski (Подгорица)
Предупреждения
Судьи
Даниэль Зиберт
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G
16 нояб, 22:45. Victoria Stadium (Гибралтар)
16 нояб, 22:45. Victoria Stadium (Гибралтар)
Латвия
Озолс Дубра Черномордис Кигурс (Карклиньш, 69) Савалниекс Юрковскис Цыганик (Варславанс, 90) Яунземс (Камеш, 46) Тарасов Ульдрикис (Кроллис, 69) Гутковский
Предупреждения
Судьи
Эспен Эскос
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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