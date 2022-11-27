Тренеры сборной Аргентины плакали после голов команды в матче против Мексики
Сборная Аргентины обыграла команду Мексики со счетом 2:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.
Тренерский штаб сборной Аргентины не сдерживали эмоций после забитых голов своей команды.
После первого гола, который забил капитан команды Лионель Месси, заплакал тренер аргентинской команды Пабло Аймар.
Слезы Пабо Аймара.
А после гола в концовке встречи слезу пустил уже главный тренер национальной команды Лионель Скалони.
После двух туров группу возглавляют поляки, в активе которых 4 очка. Аргентинцы (3 очка) располагаются на втором месте. Следом идут сборные Саудовской Аравии (3) и Мексики (1).
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