Терри поздравил Магуайра, побившего его рекорд по голам среди защитников сборной Англии
15:39
Бывший игрок сборной Англии Джон Терри обратился к Харри Магуайру, который побил его рекорд результативности среди защитников национальной команды.
«Харри, поздравляю, приятель. Самый результативный защитник в истории сборной Англии», — написал Терри в Instagram.
28-летний Магуайр отметился голом в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Сан-Марино (10:0). На его счету семь голов за сборную Англии. У Терии — шесть забитых мячей.
По итогам отборочного турнира Англии заняла первое место в группе и вышла на чемпионат мира в Катаре.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/stories/johnterry.26/2707805213063962572
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