«Паук» предложил возбудить уголовное дело, если Карпин подаст в отставку до стыковых матчей ЧМ-2022

Сергей «Паук» Троицкий, лидер группы «Коррозия металла», отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможном уходе со своего поста до старта стыковых матчей за право попадания на чемпионат мира-2022.

«Валерий Карпин первым делом должен выплатить неустойку всем россиянам и государству из своих личных средств. Далее следственный комитет должен возбудить уголовное дело против Карпина за преступную халатность», — сказал Троицкий «СЭ».

Сергей Троицкий также негативно высказался об экс-тренере сборной России Станиславе Черчесове.

«Перед Евро-2020 сборы проходили Черчесов. Надувая щеки, как байкер, рекламировал тренировки сборной России в альпах. Сколько России обошлись эти сборы? Там же все дорого. Это же сколько денег ушло на то, чтобы туда поехало 40 футболистов, массажисты, тренеры, доктора, жены?» — добавил Троицкий.

Ранее, 15 ноября, в эфире «Коммент.Шоу» Валерий Карпин заявил о неуверенности в том, продолжит ли он работу в качестве главного тренера сборной во время стыковых матчей ЧМ-2022.