Технический комитет РФС не стал оценивать работу тренерского штаба сборной России во главе с Валерием Карпиным

Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что технический комитет Российского футбольного союза (РФС) не стал оценивать работу тренерского штаба национальной команды во главе с Валерием Карпиным по итогам групповой стадии отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Все обсудили, заслушали тренерский отчет. Оценки не выносились. Были пожелания, все было позитивно», — сказал Писарев ТАСС.

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка.

24 марта россияне сыграют с поляками в полуфинале раунда плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира. Победитель матча между командами России и Польши сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии.