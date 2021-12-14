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Технический комитет РФС не стал оценивать работу тренерского штаба сборной России во главе с Валерием Карпиным

15:51
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Тренер сборной России Николай Писарев заявил, что технический комитет Российского футбольного союза (РФС) не стал оценивать работу тренерского штаба национальной команды во главе с Валерием Карпиным по итогам групповой стадии отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Все обсудили, заслушали тренерский отчет. Оценки не выносились. Были пожелания, все было позитивно», — сказал Писарев ТАСС.

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка.

24 марта россияне сыграют с поляками в полуфинале раунда плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира. Победитель матча между командами России и Польши сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13195585

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты