Таблица группы сборной России в отборочном турнире чемпионата мира: итоговое положение
Футболисты сборной России уступили команде Хорватии в заключительном туре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Россияне на выезде проиграли со счетом 0:1.
В других матчах заключительного тура группы Н сборная Словакии со счетом 6:0 разгромила команду Мальты, а словенцы на своем поле обыграли киприотов (2:1).
Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Команда Хорватии (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.
Далее идут команды Словакии (14), Словении (14), Кипра (5) и Мальты (5).
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