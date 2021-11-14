Реакция Филимонова и других экс-игроков сборной России на автогол Кудряшова
Сборная России со счетом 0:1 проиграла команде Хорватии в матче заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2022. Единственный мяч в свои ворота на 81-й минуте забил защитник сборной России Федор Кудряшов.
Эту встречу в одной из студий комментировали известные экс-игроки национальной команды. И они эмоционально отревгировали на автогол Кудряшова.
Динияр Билялетдинов: «В свои?».
Александр Филимонов: «В свои, ***. Это Кудряш?»
Билялетдинов: «Нет, это не Кудряш был».
Андрей Тихонов: «Кудряш, Кудряш».
Филимонов: «Да, Кудряш, ***».
Тихонов: «А как так?..»
Филимонов: «Ох, ***».
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