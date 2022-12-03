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Сегодня, 11:46

Стоунс сравнил нападающего сборной Англии Гарри Кейна с Холанном

Алина Савинова
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Защитник сборной Англии Джон Стоунс считает, что нападающий Гарри Кейн является таким же важным игроком для команды, как Эрлин Холанн для «Манчестер Сити».

«Такие игроки, как эти двое, всегда демонстрируют свои качества. Они оба невероятные футболисты. С Гарри всегда было очень приятно играть, и я уверен, что скоро он попадет в таблицу рекордов», — приводит Independent слова Стоунса.

Кейн пока еще не забил гол за сборную Англии на чемпионате мира-2022, но сделал три результативные передачи.

Англичане набрали 7 очков в трех матчах и вышли с первого места группы В в плеф-офф турнира, где сыграют со сборной Сенегала.

Источник: https://www.independent.co.uk/tv/sport/brazil-south-korea-world-cup-v921c1347
Гарри Кейн
Джон Стоунс
Эрлин Холанн
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
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