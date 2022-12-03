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Роналд Куман назвал главных фаворитов ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман назвал две главные сборные, которые, по его мнению, способны победить на ЧМ-2022 в Катаре.

«Для меня главным фаворитами турнира являются Бразилия и Франция. Они очень сильны. Конечно, есть и другие хорошие команды, например, Англия, Испания, Аргентина и Нидерланды. Им тоже по силам выиграть мундиаль», — цитирует тренера Marca.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира. В первом раунде плей-офф команда сыграет против Польши. Бразилия встретится с Южной Кореей. Игры пройдут 5 декабря.

Роналд Куман
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Франции по футболу
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